Aprehenden a siete policías por hallazgo de 12 paquetes, uno con droga, en recinto de la Felcn

El Ministerio Público informó este sábado que siete policías de la Felcn fueron aprehendidos tras el hallazgo de 12 paquetes tipo ladrillo, uno con droga, en una casa de seguridad de la fuerza antinarcóticos.

Además, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la aprehensión de siete personas luego de que los análisis periciales ratificaran que la sustancia encontrada en un recinto policial en Cochabamba era cocaína, según un reporte de Unitel.

El caso se originó tras el hallazgo de 12 paquetes tipo ladrillo y una bolsa adicional que estaban ocultos en una caja de cartón, bajo un mesón parrillero dentro de la misma unidad policial.

Ante la gravedad del hecho, las sustancias fueron remitidas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Tras el análisis especializado, el organismo confirmó la presencia de cocaína en las muestras, lo que activó de inmediato las órdenes de aprehensión por parte del Ministerio Público.

“Cuando el control es real, los resultados llegan. Es una situación grave que estamos enfrentando de frente”, sentenció Justiniano a través de sus redes sociales.

La Fiscalía investiga el caos por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, informó el viceministro.

Inicialmente, la autoridad señaló que ocho efectivos policiales fueron citados a declarar quedando siete aprehendidos que deberán responder ante la justicia por este hecho.

“No se encubre a nadie. Ni adentro, ni afuera”, puntualizó Justiniano, asegurando que las acciones legales seguirán su curso hasta esclarecer cómo ingresó la droga a las instalaciones de la Felcn.