Hallan paquetes sospechosos en una unidad de la FELCN en Cochabamba

Seguridad
ABI
Publicado el 25/04/2026 a las 7h45
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Unos 12 paquetes tipo ladrillo y una bolsa con sustancia por determinar fueron encontrados dentro de una caja de cartón, bajo el mesón de un parrillero, en una unidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Cochabamba.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el hecho fue puesto de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, que asumió la dirección funcional de la investigación, realizándose las pruebas de campo correspondientes.

“Por las características observadas en estas pruebas, las sustancias fueron remitidas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su análisis pericial, el cual se encuentra en curso bajo supervisión de la Fiscalía”, indicó.

Asimismo, informó que ocho efectivos policiales fueron citados en calidad de testigos, en el marco de la investigación.

“En caso de confirmarse resultados positivos en los análisis periciales, se aplicarán las acciones legales correspondientes sin contemplación alguna”, añadió la autoridad.

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