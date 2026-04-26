Acribillan a un piloto de rally en Santa Cruz cuando se preparaba para competir

Un piloto de rally, identificado como José Pedro Rojas, murió este domingo tras recibir múltiples impactos de bala en su humanidad, en un punto que se encuentra detrás del aeropuerto Viru Viru, entre los municipios de Warnes y Santa Cruz de la Sierra.

El piloto José Pedro Rojas, inscrito en la competencia como Pedro Pablo, fue acribillado en el parque cerrado del Rally Nueva Santa Cruz, minutos antes de iniciar su participación, según El Deber.

El hecho se registró en pleno desarrollo de un rally automovilístico y hasta el lugar llegaron efectivos policiales para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones respectivas.

Según el reporte preliminar, el piloto fue trasladado hasta la morgue de Warnes, mientras que el copiloto fue trasladado a una clínica privada de la capital cruceña, informó la red Unitel.

Testigos relataron que el piloto se prestaba a ponerse en posición de la línea de salida y fue ahí cuando lo interceptó una vagoneta, de donde descendió un sujeto que desenfundó el arma y abrió fuego.

Asimismo, se dio a conocer que el sujeto que efectuó los disparos estaba con el rostro cubierto y tras la balacera se subió a la misma vagoneta para posteriormente darse a la fuga.

Más datos

Esta es la tercera muerte a balazos que se registra en el departamento cruceño en lo que va del fin de semana, toda vez que un ciudadano brasileño fue abatido en Puerto Quijarro y otro sujeto corrió la misma suerte en San Matías.