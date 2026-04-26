Armada denuncia e investiga sustracción de armamento y munición del Batallón de Infantería Marina VI

La Armada Boliviana informó que la madrugada de este domingo personas inescrupulosas sustrajeron de manera ilegal armamento y munición militar de las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, en la localidad de Chua Cocani, en La Paz.





Ante esta situación, la institución instruyó la inspección de los pañoles de armamento y se dispuso estado de emergencia institucional, lo que derivó en el despliegue de efectivos navales y la activación de grupos especiales en coordinación con la Policía Militar Naval, la Policía Boliviana y el Ministerio Público para dar con los autores del hecho y recuperar el material sustraído.





“Como respuesta inmediata de estos actos, se tiene varios aprehendidos y testigos que están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, existen indicios de la presencia de súbditos extranjeros que participaron en estos ilícitos”, se lee en el comunicado emitido al respecto por la Dirección General de Comunicación Social de la Armada Boliviana.





La Armada pidió a la población no alarmarse ante el movimiento de efectivos policiales y mantener la calma, “toda vez que estas acciones responden al cumplimiento de protocolos de seguridad”.





Este tipo de hechos están tipificados en el Artículo 141 del Código Penal Boliviano que define la privación de libertad entre cinco a 10 años para el caso de hurto, y ocho a 15 si fuese robo, con agravantes de hasta dos tercios.