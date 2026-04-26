Matan a tiros a dos personas en San Matías y Puerto Quijarro

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 26/04/2026 a las 17h22
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Dos personas murieron acribilladas el fin de semana en los municipios cruceños de San Matías y Puerto Quijarro sin que se haya logrado detener a los atacantes. La Policía y Fiscalía investigan las muertes presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

San Matías

Un evento deportivo realizado en una quinta de San Matías, municipio fronterizo del departamento Santa Cruz, se convirtió ayer sábado en el escenario de un violento ataque armado.

Un hombre, con antecedentes por narcotráfico e identificado como Douglas Queiroz, fue acribillado. 

Según un primer reporte policial, el hecho ocurrió en una propiedad (quinta) ubicada en el camino a la comunidad de San Francisco, a unos 300 metros de la población de San Matías.

En lugar se realizaba “un campeonato cuadrangular con diferentes equipos (…) y en ese momento un vehículo tipo camioneta, marca Volkswagen, de color gris, se detuvo a la altura de la cancha de fútbol”, señala el informe.  

De acuerdo con el mismo documento, "del vehículo descendieron dos personas encapuchadas y empezaron a disparar sobre la humanidad del señor Douglas Queiroz Ramos de 42 años de edad, aproximadamente". 

Esta persona recibió múltiples disparos y perdió la vida en el mismo lugar de la escena del crimen.

“Así también (…) se encuentran cuatro personas heridas por proyectiles de armas de fuego y las mismas han sido trasladadas a la ciudad de Cáceres (Brasil)”, indica el reporte.

Puerto Quijarro

La fiscal Puerto Quijarro, Fabiola Paco, informó que la Policía Boliviana bajo la dirección del Ministerio Público investigan un hecho de sangre, que dejó una persona fallecida, ocurrido la noche del sábado en este municipio fronterizo.

 “Este hecho ha sido reportado a la Policía Boliviana la cual ha tomado acciones inmediatas. Se tiene una persona fallecida de sexo masculino y por los indicios primarios que se tienen sería de nacionalidad extranjera (brasileño)”, dijo la fiscal en un video publicado por el portal de noticias de Puerto Quijarro ‘Entre Comillas’.

La representante de la Fiscalía añadió que la acompañante del occiso, también ciudadana brasileña, fue herida y por ello trasladada a un centro de salud en Corumba, Brasil.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró cuando la pareja fue interceptada por personas desconocidas que, según testigos, abrieron fuego en su contra.

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