Policías de Umopar son atacados a tiros en operativo en Villa Tunari, según el zar antidrogas

Un grupo de policías de Umopar fue atacado a tiros durante un operativo en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, en una zona de difícil acceso, según informó el zar antidrogas, Ernesto Justiniano, quien reportó que los atacantes operaban en un punto de salida de droga que contaba con logística terrestre y aérea, según un reporte de Unitel.

“Durante una intervención en Villa Tunari, en una zona de difícil acceso, el personal de Umopar fue atacado con armas de fuego por un grupo vinculado a estas actividades ilícitas”, sostuvo la autoridad.

Justiniano precisó que el operativo permitió identificar una pista clandestina presuntamente utilizada para el traslado de sustancias controladas, donde se halló también una aeronave lista para operar, además de una camioneta sin placas y motocicletas que servían de apoyo a la estructura detectada.

“Se actuó conforme a ley, haciendo uso proporcional de la fuerza para resguardar la integridad del equipo. Los involucrados se dieron a la fuga hacia el monte”, sostuvo Justiniano al referirse a la reacción de los efectivos, según la misma red.

Asimismo, se encontraron al menos 15 bolsas con ladrillos de clorhidrato de cocaína, según la información oficial.

“Al momento de la intervención, se evidenció que se trataba de una estructura organizada, con logística terrestre y aérea. El área fue asegurada por personal de Umopar, permitiendo consolidar el control del lugar y continuar con las tareas técnicas”, agregó la autoridad.

Asimismo, se informó que los datos oficiales del caso serán dados a conocer en las próximas horas, una vez que sean verificados con la presencia del Ministerio Público, en el marco de las investigaciones correspondientes.