Armada recupera parte de las armas robadas del Batallón de Chua Cocani; un marino, entre los seis aprehendidos del caso

Este lunes, en una conferencia de prensa, la Armada Boliviana confirmó que una gran parte del armamento y munición militar que fue robado el pasado sábado del Batallón de Infantería de Marina VI 'Independencia', ubicado en la localidad de Chua Cocani, en La Paz, fue recuperado.

La institución castrense reveló que un marinero está implicado en el caso y que junto a él, otras cinco personas fueron aprehendidas, mientras que hay tres arrestados.

El conscripto fue acusado por los delitos de robo agravado de armamento y asociación delictuosa.

Según la Policía, el armamento sustraído del recinto militar iba destinado a la minería ilegal que se practica en el municipio de Sorata, en el departamento paceño, donde se registraron recientemente ataques armados.

En la presentación del caso hecho por los responsables de la Armada y la Policía, se indicó que durante el proceso de investigación se detectaron varias irregularidades: el marinero recibió una llamada sospechosa previa al hecho, se presentó con retraso a su unidad e intentó ocultar evidencia, como su teléfono celular. Posteriormente confesó su participación en el delito.

El aprehendido vinculó a otro implicado, identificado como E.P.L., quien tenía el armamento. Se conoce que esta persona fue degradada anteriormente tras hallarlo en posesión de sustancias controladas.

Henry Pinto, director de la Felcc de La Paz, señaló que se investiga a todas las personas que participaron de manera directa e indirecta en el hecho y detalló que al momento de su hallazgo "son 10 armas largas y cuatro armas cortas" las que se hallaron.

"Falta un arma larga y dos pistolas, las investigaciones continúan y aún se están tomando declaraciones", dijo.

La Armada indicó que se puso en estado de emergencia tras el robo y los operativos permitieron identificar y recuperar todo el material militar sustraído. Se buscan a civiles implicados y se cree que hay venezolanos y peruanos implicados en el robo.