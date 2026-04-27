ATT cortó 10.846 líneas móviles y bloqueó 13.516 celulares

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que se inhabilitaron 13.516 IMEI (número de identidad de cada dispositivo celular) y se cortaron 10.846 líneas móviles vinculadas a posibles actividades ilícitas como estafa.

Los datos corresponden al periodo comprendido entre mayo de 2023 y abril de 2026, tiempo en el que también se registraron 16.821 denuncias por presuntos fraudes en servicios de telecomunicaciones en todo el país, según detalla una nota de prensa.

En este contexto, el Ministerio de Obras Públicas impulsa el fortalecimiento de la plataforma “Bloquea la Estafa”, que permite a los usuarios reportar casos y contribuir a la prevención de estafas digitales.

El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono móvil y permite su rastreo o bloqueo en caso de robo o uso indebido