Fiscalía avanza en la investigación por robo en domicilio vinculado a Eva Copa

Seguridad
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Publicado el 27/04/2026 a las 12h53
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La Fiscalía activó una investigación por el robo de dinero y relojes registrado en el domicilio donde habita la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, tras una denuncia presentada el sábado. El caso se encuentra en etapa inicial y se trabaja en la identificación de los responsables mediante cámaras de seguridad.

"Se ha recibido una acción directa (...) y se ha establecido que en el domicilio de la ciudadana Eva Copa se hubiera efectuado un robo. (...) Se ha pedido de forma inmediata las requisas de las cámaras del domicilio", informó el fiscal Marco Antonio Araníbar.

La denunciante es Patricia Copa Murga, hermana de la autoridad, quien señaló que al momento del robo no estaba ningún integrante de su familia. Al retornar, se evidenció el forzamiento de puertas y la sustracción de una caja fuerte y otros objetos de valor.

Según los antecedentes, la caja fuerte contendría aproximadamente medio millón de bolivianos y 12.000 dólares, además de relojes de colección que pertenecerían a Jonathan Figueroa Meneses, identificado como víctima principal y de quien se espera su declaración.

El Ministerio Público solicitó imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los autores. No se ha precisado cuántas personas participaron y se prevé avances en las próximas horas. 

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