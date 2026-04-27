Morales está notificado por edicto de su acusación por trata y tráfico de personas

Seguridad
ERBOL
Publicado el 27/04/2026 a las 21h34
ESCUCHA LA NOTICIA

Evo Morales Ayma fue notificado por edicto del juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante, informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios.

La autoridad departamental del Ministerio Público explicó que el ex´residnte Morales, mediante su abogado, presentó un apersonamiento ante el tribunal encargado del caso, indicando un domicilio en el trópico de Cochabamba, pero el acusado no pudo ser encontrado, por lo cual se dispuso publicar el edicto mediante la prensa, reportó la periodista Elizabeth Rendiz de la red Erbol.

Una vez emitido el edicto, el acusado tiene 10 días para presentar descargos y ese plazo fenecería esta semana.

“Tengo entendido, si no mal recuerdo, que esta semana ya se vencen los 10 días que tiene (el procesado) para para presentar su prueba de descargo y conforme a eso el tribunal ya tendrá que señalar fecha y hora para el juicio oral”, detalló Mogro.

La Fiscalía emitió en octubre del año pasado la acusación formal en contra de Evo Morales por el delito de trata de personas con agravante.

El caso se refiere a la relación que habría tenido Morales con una adolescente menor de edad cuando aún ejercía la presidencia del Estado.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Transporte paceño se paraliza y las filas por diésel no dan tregua en Cochabamba
2
Vinos de altura. El tesoro artesanal del Valle Alto de Cochabamba
3
ATT cortó 10.846 líneas móviles y bloqueó 13.516 celulares
4
Acribillan a tres personas en Santa Cruz y narcos emboscan a una patrulla de Umopar
5
Saci entrega los primeros camiones mixer a Campero Hormigón y marca un hito en la modernización del transporte en Bolivia

Más en Seguridad

27/04/2026
ATT cortó 10.846 líneas móviles y bloqueó 13.516 celulares
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes invita a los usuarios de telefonía denunciar fraudes mediante los canales...
Ver más
27/04/2026
Policía confirma que ejecución de piloto de rally está ligada a red criminal de Marset
La Policía confirmó este lunes que José Pedro Rojas Velasco, conocido con el alias de "Pepa", y que fue acribillado recientemente, presuntamente formaba parte...
Ver más
La Fiscalía activó una investigación por el robo de dinero y relojes registrado en el domicilio donde habita la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, tras una denuncia presentada el sábado.
Ver más
27/04/2026
Fiscalía avanza en la investigación por robo en domicilio vinculado a Eva Copa
Este lunes, en una conferencia de prensa, la Armada Boliviana confirmó que una gran parte del armamento y munición militar que fue robado el pasado sábado del Batallón de Infantería de Marina VI '...
Ver más
27/04/2026
Armada recupera parte de las armas robadas del Batallón de Chua Cocani; un marino, entre los seis aprehendidos del caso
El hecho se registró en la zona sur de la ciudad. Se presume que se trata de un posible caso de infanticidio seguido de suicidio que ahora está en investigación, según Unitel.
Ver más
27/04/2026
Hallan a una madre y su hijo de 9 años sin vida dentro de una vivienda en Cochabamba
Dos personas murieron acribilladas el fin de semana en los municipios cruceños de San Matías y Puerto Quijarro sin que se haya logrado detener a los atacantes. La Policía y Fiscalía investigan las...
Ver más
26/04/2026
Matan a tiros a dos personas en San Matías y Puerto Quijarro
En Portada
27/04/2026 País
Cámara de Transporte levantar su medida de presión luego de acuerdo con YPFB
Tras una reunión, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, firmó un acuerdo con la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), mediante el cual se...
vista
27/04/2026 Seguridad
Armada recupera parte de las armas robadas del Batallón de Chua Cocani; un marino, entre los seis aprehendidos del caso
Este lunes, en una conferencia de prensa, la Armada Boliviana confirmó que una gran parte del armamento y munición militar que fue robado el pasado sábado del...
vista
27/04/2026 País
Arrancó el reclutamiento para el servicio militar voluntario
Es hasta el jueves. El servicio dura dos años, se desarrolla bajo un sistema de entrenamiento periódico, principalmente los fines de semana, e incluye...
vista
27/04/2026 Economía
Paz asegura que “nadie va a privatizar YPFB”
Lo dijo en una publicación en redes sociales donde rechaza las afirmaciones del líder de los cocaleros del Chapare y expresidente del país en sentido de que el...
vista
27/04/2026 Cochabamba
Leydi Santos gana el último curul del Concejo de Quillacollo mediante sorteo del TED
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba definió este lunes a través de un sorteo público con bolillos la asignación del concejal número 11 para...
vista
27/04/2026 Seguridad
Morales está notificado por edicto de su acusación por trata y tráfico de personas
Lo informó el fiscal departamental de Tarija, donde radica el proceso penal contra el expresidente.
vista
Actualidad
La acción ante el Ministerio Público resulta de reclamos de ciudadanos que aparecen en listas de afiliados a partidos y...
Ver más
27/04/2026 País
TSE denunció a organizaciones políticas por militancias falsas
Al menos cinco sectores alistan protestas para los siguientes días, exigiendo incremento salarial, abastecimiento de...
Ver más
27/04/2026 País
Legisladores y obispo abogan por diálogo entre Gobierno y movilizados
La solicitud señala que Nicolás Petro desobedece a las autoridades al no asistir a las audiencias presenciales por el...
Ver más
27/04/2026 Mundo
Fiscalía de Colombia pide arrestar al hijo de Petro por desobediencia
Lo dijo en una publicación en redes sociales donde rechaza las afirmaciones del líder de los cocaleros del Chapare y...
Ver más
27/04/2026 Economía
Paz asegura que “nadie va a privatizar YPFB”
Deportes
Oruro recibirá desde este lunes hasta el viernes 1 de mayo el XXIX Campeonato Clasificatorio a la Liga Superior...
Ver más
27/04/2026 Multideportivo
Oruro recibe a siete clubes por el Clasificatorio a la Liga Superior Masculina
El actual delantero de Oriente Petrolero y goleador histórico de la Selección boliviana, Marcelo Martins, dio por...
Ver más
27/04/2026 Fútbol
Martins da por "cerrado" el conflicto con Villegas y anticipa que su fútbol "se está acabando"
Con un cambio de actitud, jugadores seguros y concentrados en lograr su objetivo, Bolívar goleó ayer en casa, después...
Ver más
27/04/2026 Fútbol
Bolívar se recupera con una goleada 6-0 sobre Tomayapo
“Enfrentaremos a equipos de jerarquía, con historias que les preceden”, dijo el entrenador del campeón nacional, Nelson...
Ver más
27/04/2026 Fútbol
Futsal: Fantasmas Morales Moralitos enfrentará al “grupo de la muerte”
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
La compañía Apple anunció ayer lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, cargo que ocupa desde 2011.
Ver más
21/04/2026 Tecnología
Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo de Apple
Doble Click
Ala obra singular de Samanta Schweblin se suma El buen mal: seis relatos donde la narrativa despojada y sorprendente de...
Ver más
27/04/2026 Cultura
Samanta Schweblin: sólo lo ambiguo es real
La presentación de la orquesta francesa “Les Passion”, el cantante colombiano “El Kapo”, la agrupación nacional “Los...
Ver más
27/04/2026 Cultura
Cartelera: Les Passion, El Kapo, Los Kjarkas animan la semana
Dos días después de terminado el XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana – Misiones de...
Ver más
26/04/2026 Cultura
"La Europa barroca", un concierto emocionante
Un total de diez escultores de tres países tomarán parte del Segundo Simposio Internacional de Escultura que se...
Ver más
26/04/2026 Cultura
Diez escultores de talla internacional asisten al 2do Simposio en Tupiza