Morales está notificado por edicto de su acusación por trata y tráfico de personas

Evo Morales Ayma fue notificado por edicto del juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante, informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios.

La autoridad departamental del Ministerio Público explicó que el ex´residnte Morales, mediante su abogado, presentó un apersonamiento ante el tribunal encargado del caso, indicando un domicilio en el trópico de Cochabamba, pero el acusado no pudo ser encontrado, por lo cual se dispuso publicar el edicto mediante la prensa, reportó la periodista Elizabeth Rendiz de la red Erbol.

Una vez emitido el edicto, el acusado tiene 10 días para presentar descargos y ese plazo fenecería esta semana.

“Tengo entendido, si no mal recuerdo, que esta semana ya se vencen los 10 días que tiene (el procesado) para para presentar su prueba de descargo y conforme a eso el tribunal ya tendrá que señalar fecha y hora para el juicio oral”, detalló Mogro.

La Fiscalía emitió en octubre del año pasado la acusación formal en contra de Evo Morales por el delito de trata de personas con agravante.

El caso se refiere a la relación que habría tenido Morales con una adolescente menor de edad cuando aún ejercía la presidencia del Estado.