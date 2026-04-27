Policía confirma que ejecución de piloto de rally está ligada a red criminal de Marset

La Policía confirmó este lunes que José Pedro Rojas Velasco, conocido con el alias de "Pepa", y que fue acribillado recientemente, presuntamente formaba parte de la organización criminal liderada por Sebastián Marset.

El dato fue proporcionado por el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, quien señaló que Rojas Velasco tendría un rol dentro de la estructura delictiva.

"En el caso de la muerte del señor José Pedro Rojas Velasco, sería este sujeto partícipe de la organización de Marset, inclusive tenemos la información de que este señor sería el piloto del señor Marset", declaró la autoridad policial.

La autopsia médico-legal determinó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por impactos de arma de fuego. Además, precisó que el cuerpo presentaba seis heridas de bala: cuatro con orificio de entrada y salida, y dos solo de entrada.

Consultado sobre el posible móvil del crimen, la autoridad respondió que "la hipótesis más importante" apunta a una lucha de poder entre algunos sectores del grupo de Marset.

"Estamos en un proceso de investigación. Lo que queremos es determinar primeramente la autoría. En virtud de ello vamos a poder establecer a qué grupo pertenece y cuál sería la intención de estos sujetos", afirmó.



