Aprehenden al expresidente y tres exejecutivos del Banco Central

La Fiscalía de La Paz determinó este martes la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y tres exejecutivos de esa entidad en el marco de una investigación penal por la transacción de bonos.

La información fue proporcionada por el fiscal Miguel Cardozo, quien indicó que se investiga un daño económico multimillonario a denuncia del BCB.

Además de Rojas, fueron aprehendidos el exgerente de Operaciones, Pascual Oswaldo Quelali; el exdirector Oscar Ferrufino; además del exgerente de Política Económica, Sergio Colque.

“El Ministerio Público está investigando un daño económico en contra de Banco Central, por un monto de $us 124 millones”, sostuvo el fiscal Cardozo.

Según el fiscal, los exfuncionarios están investigados por un reglamento de operaciones, emitido en 2024, que permitió transacciones irregulares de bonos soberanos. “Han vendido y han comprado bonos a montos mayores a los que estaban establecidos”.

Indicó que en horas de la mañana se presentaron a declarar los tres exejecutivos y quedaron aprehendidos, mientras que Rojas se presentó en la tarde, se acogió al derecho al silencio y quedó bajo aprehensión.

Según explicó la autoridad, la investigación se centra en el análisis del grado de participación de los implicados en presuntas transacciones irregulares, particularmente en siete operaciones de intercambio de bonos soberanos realizadas con distintas entidades bancarias.

Rojas estuvo al frente del BCB durante la gestión de Luis Arce Catacora y trabajó junto al entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro. De acuerdo con la Fiscalía, las operaciones observadas corresponden a la gestión 2024, periodo en el que –según Cardozo– los exejecutivos “habrían realizado un reglamento sobre operaciones” para viabilizar dichas transacciones.

En este caso se investigan presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Asimismo, desde la actual administración del ente emisor se señaló que se detectaron irregularidades en el registro contable de bonos, ya que inicialmente eran asentados a un precio y posteriormente se instruía revertir esos registros para consignarlos a un monto superior.