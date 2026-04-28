Dan detención domiciliaria a siete policías que tenían droga en oficina

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 28/04/2026 a las 8h41
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Investigados por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, siete policías obtuvieron ayer  “libertad bajo medidas sustitutivas” (detención domiciliaria sin custodios) por decisión de una autoridad judicial, según reporte de El Deber.

El escándalo por tráfico de drogas en la institución policial se destapó el pasado  25 de abril, cuando en una oficina policial de Cochabamba  fueron hallados 11 paquetes tipo ladrillo  y una bolsa adicional ocultos dentro de una caja de cartón,

Las sustancias fueron enviadas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que confirmó que las muestras de las bolsas contenía cocaína.

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Tras la confirmación pericial, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de siete policías, quienes inicialmente habían sido convocados a declarar.

La Fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, aseguró que no habrá encubrimiento y que se buscará establecer cómo ingresó la droga a una unidad encargada precisamente de la lucha contra el narcotráfico.

Apelación

Los siete uniformados que utilizaban la Casa de Seguridad del grupo GICE, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fueron puestos ante un juez  que  determinó la situación jurídica de los investigados, quienes no pisarán un recinto carcelario durante el caso, al darles detención domiciliaria.

La medida no establece que se les asignen custodios para el cumplimiento de su detención domiciliaria, tampoco se les concedió permiso para trabajar.

El Ministerio Público, tras escuchar la determinación de la autoridad jurisdiccional apeló a la misma.

Por la gravedad del hecho, el Ministerio Público decidió conformar una comisión de fiscales para investigar el caso por presunto tráfico de sustancias controladas.

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