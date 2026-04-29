Capturan en Perú al principal sospechoso de un feminicidio ocurrido en Cochabamba

Seguridad
ABI
Publicado el 29/04/2026 a las 17h47
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El Ministerio Público informó la aprehensión en territorio peruano de Jhonatan M. T., principal sospechoso del feminicidio de Elizabeth Sheyla V. J., de 29 años, ocurrido en la ciudad de Cochabamba, en un operativo coordinado entre instituciones bolivianas e internacionales.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, destacó que la captura fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Policía del Perú, con el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que permitió ubicar y detener al sindicado fuera del país.

“Este resultado es producto de una labor articulada entre instituciones nacionales e internacionales, que permitió ubicar y aprehender al presunto autor fuera del país, reafirmando nuestro compromiso de luchar contra la impunidad en hechos de violencia contra las mujeres”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto fue aprehendido en una carretera de la ciudad de Cusco, Perú, con la colaboración de la Interpol y el apoyo de familiares de la víctima, quienes coadyuvaron en su identificación y ubicación.

Asimismo, se informó que el detenido había sido inicialmente aprehendido en territorio peruano por el delito de hurto agravado, situación que permitió su identificación como principal investigado por el feminicidio en Bolivia, caso por el cual pesaba una orden de aprehensión emitida el 31 de marzo de 2026.

El fiscal departamental señaló que los menores que viajaban con el sindicado se encuentran bajo resguardo de las autoridades competentes, priorizando su seguridad e integridad.

El Ministerio Público anunció que iniciará los trámites legales correspondientes para solicitar la extradición del investigado, a fin de que sea trasladado a Bolivia y responda ante la justicia por el delito de feminicidio.

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