Ocho personas pierden la vida tras el vuelco de un bus en la vía Oruro-Pisiga

Ocho personas perdieron la vida y al menos 15 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles, en la carretera Oruro-Pisiga, según informes preliminares.

El bus, de la empresa Puma Tours, se dirigía de Chile a Bolivia; aún se desconocen las causas del siniestro, pero se presume que el chofer habría perdido el control y el bus terminó volcado.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Oruro, y se presume que el chofer del bus huyó del lugar.