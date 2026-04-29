Ocho personas pierden la vida tras el vuelco de un bus en la vía Oruro-Pisiga
Seguridad
Publicado el 29/04/2026 a las 11h45
Ocho personas perdieron la vida y al menos 15 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles, en la carretera Oruro-Pisiga, según informes preliminares.
El bus, de la empresa Puma Tours, se dirigía de Chile a Bolivia; aún se desconocen las causas del siniestro, pero se presume que el chofer habría perdido el control y el bus terminó volcado.
Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Oruro, y se presume que el chofer del bus huyó del lugar.
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