Sube a nueve la cifra de fallecidos y 22 heridos en accidente de carretera internacional Oruro-Pisiga

La Dirección Departamental de Tránsito en Oruro confirmó el fallecimiento de nueve personas y el saldo de 22 heridos tras el accidente registrado la madrugada de este miércoles en la carretera internacional Oruro-Pisiga, cerca de Villa Challacollo.

El director departamental de Tránsito de Oruro, Nandy Torrico, informó que se presume que el hecho se debería a exceso de velocidad y cansancio del conductor.

"El conductor tiene 24 años de edad y realizada la prueba de alcohol en sangre dio como resultado cero, no sancionable. Él se encuentra con Tec (trauma encéfalo craneano) moderado en un centro médico", aseveró el jefe policial, en contacto con Bolivia Tv.

De acuerdo al reporte policial, el bus tuvo un vuelco de lado izquierdo fuera de la carretera. El vehículo tiene placa chilena HBZC-57, pertenece a la empresa Puma Tours y tenía como destino el departamento de Oruro.

Torrico indicó que entre las personas fallecidas existe un bebé recién nacido, quien murió en cuanto llegó al hospital. Quienes perdieron la vida ya fueron trasladados hasta la morgue del departamento.

En el caso de los heridos, fueron internados en diferentes centros de salud: el Hospital San Juan de Dios, la Clínica Santiago, Hospital Oruro y el Centro de Salud Toledo.