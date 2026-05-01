Aprehenden al piloto del avión Hércules que se accidentó en El Alto

El mayor Erick R. Z., piloto del avión Hércules C-130, fue aprehendido este viernes en el marco de las investigaciones por el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero en cercanías al Aeropuerto Internacional de El Alto.

La captura del oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) fue ejecutada por efectivos de la Policía, quienes lo trasladaron hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto.

El proceso que se sigue contra el piloto es por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según la resolución emitida el 24 de abril. En tanto, para el copiloto, capitán Jared R. E., también se emitió una orden similar de aprehensión.

En el accidente aéreo fallecieron 22 personas, más 30 resultaron heridas y varios vehículos quedaron dañados.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Viru Viru a las 16:56, transportando material monetario del Banco Central de Bolivia (BCB), sin valor legal, con destino a El Alto.

El 30 de abril, la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos de la FAB presentó su informe conclusivo, en el que identificó factores operacionales y condiciones climáticas adversas como causas del siniestro.

El documento no estableció responsabilidades ni el grado de las mismas, y dejó esa determinación a otras instancias.