Familiares de magistrado: “Sus papás son humildes, están destrozados” y exigen justicia

Tras conocerse la muerte del decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure Hinojoza, sus familiares piden justicia y una investigación para dar con los responsables. Indicaron que sus padres viven en el área rural y que era el único hijo varón de siete hermanos.

“Él no tenía enemigos para que le hagan así, era una buena persona, era humilde. Sus papás son del campo, su padre está destrozado y tiene problemas del corazón”, señaló una familiar del magistrado, según un reporte de Unitel.

El magistrado del Tribunal Agroambiental tenía seis hermanas, él era el único varón y el único profesional de su familia. Durante su niñez vivió en el campo y posteriormente viajó a la ciudad de Cochabamba por sus estudios profesionales.

“Pido que se investigue porque lo han matado. ¿Qué ha hecho él para que le hagan eso?”, la familiar del magistrado.

La familiar mencionó que Claure viajaba con frecuencia a Santa Cruz por temas laborales y que siempre se comunicaba con su familia para informar su ubicación.

Nosotros no supimos que estaba aquí (en Santa Cruz). Anoche recién nos enteramos; nos llamaron a las 10 de la noche y para entonces ya estaba sin vida. No es la primera vez que venía a Santa Cruz, pero siempre avisaba. En esta oportunidad no lo hizo”, relató.

Finalmente, la mujer dijo que la esposa del magistrado está realizando las gestiones para trasladar el cuerpo a Cochabamba.