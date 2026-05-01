Llegan a Cochabamba los restos del magistrado acribillado en Santa Cruz

Familiares, amigos y colegas recibieron este viernes (1-05-2026) en Cochabamba, los restos del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, acribillado el jueves en Santa Cruz de la Sierra, para su velorio en una casa de funerales de la zona de Cala Cala.

El también Decano del Tribunal Agroambiental nació en Cochabamba, en el municipio de Tiraque, y se forjó una carrera destaca en el derecho agroambiental antes de llegar a ser magistrado trabajo en instituciones como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El terrible crimen perpetrado por dos sicarios ha provocado la indignación de la comunidad y de sus colegas por representar una afrenta a la independencia judicial. El Órgano Judicial declaró nueve días de duelo por la invaluable trayectoria y legado del doctor Víctor Hugo Claure.

El destacado profesional será enterrado el sábado en el Cementerio General de Cochabamba.

Fotos: Daniel James/Los Tiempos