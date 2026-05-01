Llegan a Cochabamba los restos del magistrado acribillado en Santa Cruz

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 01/05/2026 a las 20h57
ESCUCHA LA NOTICIA

Familiares, amigos y colegas recibieron este viernes (1-05-2026) en Cochabamba, los restos del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, acribillado el jueves en Santa Cruz de la Sierra, para su velorio en una casa de funerales de la zona de Cala Cala.

El también Decano del Tribunal Agroambiental nació en Cochabamba, en el municipio de Tiraque, y se forjó una carrera destaca en el derecho agroambiental antes de llegar a ser magistrado trabajo en instituciones como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El terrible crimen perpetrado por dos sicarios ha provocado la indignación de la comunidad y de sus colegas por representar una afrenta a la independencia judicial. El Órgano Judicial declaró nueve días de duelo por la invaluable trayectoria y legado del doctor Víctor Hugo Claure.

El destacado profesional será enterrado el sábado en el Cementerio General de Cochabamba.

Fotos: Daniel James/Los Tiempos

 

Noticias relacionadas
01/05/2026
Familiares de magistrado: “Sus papás son humildes, están destrozados” y exigen justicia
01/05/2026
Magistrado Claure murió por cuatro disparos; investigan posible vínculo con conflicto de tierras
01/05/2026
TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure
01/05/2026
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Matan al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz
2
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano
3
TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure
4
YPFB anuncia el despacho de 30,7 millones de litros de combustibles y garantiza suministro en Bolivia
5
El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure

Más en Seguridad

01/05/2026
Familiares de magistrado: “Sus papás son humildes, están destrozados” y exigen justicia
Tras conocerse la muerte del decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure Hinojoza, sus familiares piden justicia y una investigación para...
Ver más
01/05/2026
Magistrado Claure murió por cuatro disparos; investigan posible vínculo con conflicto de tierras
El magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, murió por cuatro disparos de arma de fuego cuando se encontraba dentro de su vehículo,...
Ver más
El mayor Erick R. Z., piloto del avión Hércules C-130, fue aprehendido este viernes en el marco de las investigaciones por el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero en cercanías al Aeropuerto...
Ver más
01/05/2026
Aprehenden al piloto del avión Hércules que se accidentó en El Alto
La Fiscalía General del Estado informó este viernes que conformó una Comisión de Fiscales y la participación de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para esclarecer el asesinato...
Ver más
01/05/2026
El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure
“Este accidente se pudo haber evitado si, tal vez, en un principio los tripulantes hubieran recibido el dato especial meteorológico de la estación de La Paz, ellos hubieran podido tomar otro curso”,...
Ver más
30/04/2026
Pesquisa halla errores humanos en siniestro del Hércules en El Alto
Se alistaba a abandonar el penal paceño de San Pedro, después de tres meses detención preventiva, cuando fue notificado por la Fiscalía que lo investiga también por otro caso de incumplimiento de...
Ver más
30/04/2026
Nueva orden de aprehensión frustra excarcelación de exministro Montaño
En Portada
01/05/2026 Seguridad
Magistrado Claure murió por cuatro disparos; investigan posible vínculo con conflicto de tierras
El magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, murió por cuatro disparos de arma de fuego cuando se encontraba dentro de su vehículo,...
vista
01/05/2026 Seguridad
Llegan a Cochabamba los restos del magistrado acribillado en Santa Cruz
Familiares, amigos y colegas recibieron este viernes (1-05-2026) en Cochabamba, los restos del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure...
vista
01/05/2026 Seguridad
Familiares de magistrado: “Sus papás son humildes, están destrozados” y exigen justicia
Tras conocerse la muerte del decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure Hinojoza, sus familiares piden justicia y una investigación para...
vista
01/05/2026 País
TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) repudió “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza y advirtió que este tipo de hechos se...
vista
01/05/2026 País
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Romer Saucedo, condenó hoy el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure...
vista
01/05/2026 País
Gobierno rechaza paro de la COB e insiste en el diálogo
El Gobierno expresó este viernes su rechazo al paro indefinido anunciado durante un cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) e insistió en la invitación al...
vista
Actualidad
El Gobierno expresó este viernes su rechazo al paro indefinido anunciado durante un cabildo de la Central Obrera...
Ver más
01/05/2026 País
Gobierno rechaza paro de la COB e insiste en el diálogo
Familiares, amigos y colegas recibieron este viernes (1-05-2026) en Cochabamba, los restos del magistrado del Tribunal...
Ver más
01/05/2026 Seguridad
Llegan a Cochabamba los restos del magistrado acribillado en Santa Cruz
Tras conocerse la muerte del decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure Hinojoza, sus familiares...
Ver más
01/05/2026 Seguridad
Familiares de magistrado: “Sus papás son humildes, están destrozados” y exigen justicia
El magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, murió por cuatro disparos de arma de fuego cuando...
Ver más
01/05/2026 Seguridad
Magistrado Claure murió por cuatro disparos; investigan posible vínculo con conflicto de tierras
Deportes
La noche paceña tuvo dueño. El club Bolívar respondió con carácter, fútbol y contundencia para vencer 2-0 a Fluminense...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar se hace fuerte en el Siles: doblete de Robson Matheus y triunfo clave ante Fluminense
Con bríos nuevos por el cambio de director técnico, Bolívar tratará de reivindicarse hoy en la Copa Libertadores 2026...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar con Fluminense, choque entre equipos necesitados en la Copa Libertadores
La dirigencia de Blooming, a través de Alberto "Tico" Lozada, señaló que el club Bolívar estaría interesado en...
Ver más
29/04/2026 Fútbol
Blooming revela que Bolívar busca contratar a Mauricio Soria y le pide no "perturbar"
El PSG supera al Bayern de Múnich en una oda al fútbol, por 5-4 de local en el partido de ida de las semifinales de la...
Ver más
29/04/2026 Fútbol Int.
Lluvia de goles en la semifinal de la Champions: PSG y Bayern
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
Doble Click
Con el adagio “El andar en la vida es lo más importante que nos toca, ya que en el recorrido aprendemos, conocemos y...
Ver más
30/04/2026 Cultura
Alfredo Coca Antezana: “54 años en la ruta del charango”
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) coronó anoche a la Miss y Señorita Fexco 2026, Darinka Saavedra...
Ver más
30/04/2026 Farándula
Belleza: Darinka Saavedra es coronada como Miss Fexco 2026
Warner Bros. Discovery (WBD) adquirió para HBO Max en América Latina la miniserie noruega “Atrapadas en Bolivia”,...
Ver más
29/04/2026 Cultura
“Atrapadas en Bolivia”, la odisea sudamericana de tres chicas
El filme “La hija cóndor” suma ya 24 galardones en el contexto internacional, tras el par de premios que conquistó el...
Ver más
28/04/2026 Cine
“La hija cóndor” suma 2 títulos más y un reconocimiento de Diputados