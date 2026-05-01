Magistrado Claure murió por cuatro disparos; investigan posible vínculo con conflicto de tierras

El magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, murió por cuatro disparos de arma de fuego cuando se encontraba dentro de su vehículo, según la autopsia médico legal. Entre las hipótesis iniciales, se investiga un posible vínculo con un conflicto de tierras.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, detalló que los proyectiles impactaron ambos pulmones de la víctima y que uno de ellos alcanzó el corazón, provocándole un shock hipovolémico que derivó en una muerte instantánea.

“Pese a haber sido evacuado y trasladado al hospital San Juan de Dios para prestarle la asistencia correspondiente, tenemos entendido que ya había llegado sin signos vitales”, añadió Zeballos.

Desde la noche del jueves, una comisión de fiscales y efectivos de la Policía lleva adelante las investigaciones, con el apoyo de peritos y personal médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con el objetivo de esclarecer el crimen.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que los uniformados designados realizan un análisis exhaustivo del caso para identificar a los dos individuos que participaron en el asesinato de Claure.

“Presumimos, como una hipótesis, que sería un problema de tierras porque habría admitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras, específicamente, en el sector del oriente boliviano”, afirmó el jefe policial.

Por otro lado, Gómez informó que se dispuso el refuerzo de la seguridad de los magistrados que se encuentran en la capital cruceña.

Esta medida se mantendrá durante su permanencia y traslado, incluido el desplazamiento hacia el aeropuerto y su retorno a sus destinos, donde se espera permanezcan desde este fin de semana.