El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 01/05/2026 a las 10h07
ESCUCHA LA NOTICIA

La Fiscalía General del Estado informó este viernes que conformó una Comisión de Fiscales y la participación de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para esclarecer el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, ocurrido la noche del jueves en el cuarto anilla de Santa Cruz de la Sierra.

“La Fiscalía General del Estado comunica que, luego del lamentable fallecimiento del Decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor H. Claure, ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a consecuencia de un hecho violento, se activaron de manera inmediata todos los mecanismos de investigación correspondientes”, señala un comunicado.

“Asimismo, se dispuso el despliegue de una Comisión de Fiscales y peritos del IDIF para lograr el esclarecimiento de este hecho, con el compromiso de llevar adelante una investigación exhaustiva y minuciosa, orientada a identificar a los responsables materiales e intelectuales y ponerlos ante la justicia”, detalla.

Claure Hinojoza fue asesinado a tiros por un sicario la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando llegaba a un condominio cercano a la avenida Busch.

“Este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia del país, por ello, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor”, señaló la Fiscalía.

“El Ministerio Público garantiza que este caso será investigado con la rigurosidad que corresponde, con el respeto que merece la familia de la víctima y con la responsabilidad que exige la sociedad”, comprometió.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Matan al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz
2
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano
3
TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure
4
YPFB anuncia el despacho de 30,7 millones de litros de combustibles y garantiza suministro en Bolivia
5
El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure

Lo más compartido

1
Comunicado Alvabol
2
Matan al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz
3
Estados Unidos realiza operaciones militares cerca de la isla cubana
4
Ministro de Defensa califica de positiva la reunión con el general Philip J. Ryan tras lograr avances en cooperación y seguridad
5
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano

Más en Seguridad

30/04/2026
Pesquisa halla errores humanos en siniestro del Hércules en El Alto
“Este accidente se pudo haber evitado si, tal vez, en un principio los tripulantes hubieran recibido el dato especial meteorológico de la estación de La Paz,...
Ver más
30/04/2026
Nueva orden de aprehensión frustra excarcelación de exministro Montaño
Se alistaba a abandonar el penal paceño de San Pedro, después de tres meses detención preventiva, cuando fue notificado por la Fiscalía que lo investiga...
Ver más
Al menos nueve personas fallecieron ayer y 22 resultaron heridas en un accidente de tránsito en la  carretera Oruro- Pisiga, luego de que un autobús procedente de Chile, con matrícula de ese país,...
Ver más
30/04/2026
Accidente de tránsito en Oruro deja nueve muertos y 22 heridos
“Lo que costaba 54 fue adquirido por el Banco Central a 99”, explicó el Viceministro de Transparencia al referirse al caso por el cual están investigados, y aprehendidos, el expresidente y otros tres...
Ver más
29/04/2026
Transparencia revela que el BCB compró bonos a un precio ficticio
El Ministerio Público informó la aprehensión en territorio peruano de Jhonatan M. T., principal sospechoso del feminicidio de Elizabeth Sheyla V. J., de 29 años, ocurrido en la ciudad de Cochabamba...
Ver más
29/04/2026
Capturan en Perú al principal sospechoso de un feminicidio ocurrido en Cochabamba
La Dirección Departamental de Tránsito en Oruro confirmó el fallecimiento de nueve personas y el saldo de 22 heridos tras el accidente registrado la madrugada de este miércoles en la carretera...
Ver más
29/04/2026
Sube a nueve la cifra de fallecidos y 22 heridos en accidente de carretera internacional Oruro-Pisiga
En Portada
01/05/2026 Seguridad
El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure
La Fiscalía General del Estado informó este viernes que conformó una Comisión de Fiscales y la participación de peritos del Instituto de Investigaciones...
vista
01/05/2026 País
Matan al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz
La Policía Boliviana se encuentra movilizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo...
vista
01/05/2026 País
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Romer Saucedo, condenó hoy el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure...
vista
01/05/2026 País
TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) repudió “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza y advirtió que este tipo de hechos se...
vista
01/05/2026 Economía
YPFB anuncia el despacho de 30,7 millones de litros de combustibles y garantiza suministro en Bolivia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este feriado del “Día del Trabajo” y el fin de semana un despacho promedio de 30,7 millones...
vista
30/04/2026 País
Paz anuncia “nueva etapa” con diálogo y leyes estructurales
“No podemos ser mezquinos, no podemos darle la espalda al país (…) todos debemos participar y desarrollar una agenda nacional, pero con absoluta verdad”, dijo...
vista
Actualidad
La Fiscalía General del Estado informó este viernes que conformó una Comisión de Fiscales y la participación de peritos...
Ver más
01/05/2026 Seguridad
El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este feriado del “Día del Trabajo” y el fin de...
Ver más
01/05/2026 Economía
YPFB anuncia el despacho de 30,7 millones de litros de combustibles y garantiza suministro en Bolivia
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) repudió “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza...
Ver más
01/05/2026 País
TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Romer Saucedo, condenó hoy el asesinato del decano del Tribunal...
Ver más
01/05/2026 País
“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano
Deportes
La noche paceña tuvo dueño. El club Bolívar respondió con carácter, fútbol y contundencia para vencer 2-0 a Fluminense...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar se hace fuerte en el Siles: doblete de Robson Matheus y triunfo clave ante Fluminense
Con bríos nuevos por el cambio de director técnico, Bolívar tratará de reivindicarse hoy en la Copa Libertadores 2026...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar con Fluminense, choque entre equipos necesitados en la Copa Libertadores
La dirigencia de Blooming, a través de Alberto "Tico" Lozada, señaló que el club Bolívar estaría interesado en...
Ver más
29/04/2026 Fútbol
Blooming revela que Bolívar busca contratar a Mauricio Soria y le pide no "perturbar"
El PSG supera al Bayern de Múnich en una oda al fútbol, por 5-4 de local en el partido de ida de las semifinales de la...
Ver más
29/04/2026 Fútbol Int.
Lluvia de goles en la semifinal de la Champions: PSG y Bayern
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
Doble Click
Con el adagio “El andar en la vida es lo más importante que nos toca, ya que en el recorrido aprendemos, conocemos y...
Ver más
30/04/2026 Cultura
Alfredo Coca Antezana: “54 años en la ruta del charango”
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) coronó anoche a la Miss y Señorita Fexco 2026, Darinka Saavedra...
Ver más
30/04/2026 Farándula
Belleza: Darinka Saavedra es coronada como Miss Fexco 2026
Warner Bros. Discovery (WBD) adquirió para HBO Max en América Latina la miniserie noruega “Atrapadas en Bolivia”,...
Ver más
29/04/2026 Cultura
“Atrapadas en Bolivia”, la odisea sudamericana de tres chicas
El filme “La hija cóndor” suma ya 24 galardones en el contexto internacional, tras el par de premios que conquistó el...
Ver más
28/04/2026 Cine
“La hija cóndor” suma 2 títulos más y un reconocimiento de Diputados