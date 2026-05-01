El Ministerio Público activa una comisión para esclarecer el asesinato del magistrado Claure

La Fiscalía General del Estado informó este viernes que conformó una Comisión de Fiscales y la participación de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para esclarecer el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, ocurrido la noche del jueves en el cuarto anilla de Santa Cruz de la Sierra.

“La Fiscalía General del Estado comunica que, luego del lamentable fallecimiento del Decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor H. Claure, ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a consecuencia de un hecho violento, se activaron de manera inmediata todos los mecanismos de investigación correspondientes”, señala un comunicado.

“Asimismo, se dispuso el despliegue de una Comisión de Fiscales y peritos del IDIF para lograr el esclarecimiento de este hecho, con el compromiso de llevar adelante una investigación exhaustiva y minuciosa, orientada a identificar a los responsables materiales e intelectuales y ponerlos ante la justicia”, detalla.

Claure Hinojoza fue asesinado a tiros por un sicario la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando llegaba a un condominio cercano a la avenida Busch.

“Este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia del país, por ello, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor”, señaló la Fiscalía.

“El Ministerio Público garantiza que este caso será investigado con la rigurosidad que corresponde, con el respeto que merece la familia de la víctima y con la responsabilidad que exige la sociedad”, comprometió.