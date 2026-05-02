Ministro de Gobierno se reúne con cívicos, Policía y otras autoridades por crímenes en Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se reúne este sábado con representantes del Comité pro Santa Cruz, la Policía, la Fiscalía y autoridades subnacionales para asumir acciones ante los recientes crímenes que dejaron luto en el departamento de Santa Cruz.

El encuentro se realiza en instalaciones del ente cívico. Al concluir la reunión, se tiene previsto que se asuman acciones conjuntas para reforzar la seguridad y combatir los hechos delictivos.

“Se va a adoptar medidas duras y eficientes para recuperar la tranquilidad en la ciudadanía cruceña”, adelantó Oviedo antes de ingresar a la reunión.

Junto al ministro participan el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano; el comandante nacional de la Policía, general Mirko Sokol; y el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez.

También asistieron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo; el fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra; y el gobernador electo, Juan Pablo Velasco.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por recientes hechos de violencia. Luego del asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, la noche del jueves, este sábado se reportó otro crimen en la capital cruceña, con un ciudadano colombiano como víctima.

La Policía y la Fiscalía activaron un trabajo conjunto para dar con los autores de ambos asesinatos.