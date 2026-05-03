Muerte de alto juez y ola de asesinatos genera condena y pone en alerta al país

En menos de 48 horas ocurrieron otros dos asesinatos en Tarija y Santa Cruz que se suman a la ejecución de Víctor Hugo Claure Hinojosa, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, asesinado en ésta última ciudad el jueves.



Los restos del alto juez fueron velados ayer en Cochabamba y serán enterrados hoy.



La ola de asesinatos , a los que se suman también los ocurridos la semana pasada, ha generado la condena en el país y en organismos internacionales.



Además, ha alertado a los organismos de seguridad del Estado. El ministerios de Gobierno que ayer ha convocado a una reunión a cívicos y otros instituciones para analizar la ola de asesinatos que están aterrorizzando a los cruceños.



En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el crimen y exhorta a las autoridades una investigación exhaustiva y sanción a los responsables.



“Es imperativo que se identifiquen y sancionen a todos los responsables de este crimen”, señala el comunicado de la ONU, compartido en las redes sociales.



La organización multilateral expresa su solidaridad al Órgano Judicial y a los funcionarios que trabajan brindando una justicia justa e imparcial.



Claure fue asesinado el jueves en un barrio de la ciudad de Santa Cruz por sicarios que se movilizaban en motocicleta e interceptaron el vehículo en el que iba la víctima.



Claure circulaba cerca del cuarto anillo, en su vehículo. En ese lugar fue interceptado por sujetos en motocicleta que le dispararon, causándole la muerte, para después darse a la fuga. El jurista recibió cuatro impactos de bala.



Las últimas investigaciones apuntan como hipótesis que su muerte podría estar relacionada con temas de tierras. Ante esto, las autoridades policiales investigan las últimas decisiones judiciales que tuvo el magistrado.



Antre este crimen , además de organizaciones nacionales , la Federación Latinoamericana de Magistrados emitió un enérgico rechazo e indignación por el asesinato de Claure



A la muerte de Claure se suma la ocurrida la madrugada de ayer tras un un violento ataque armado que dejó como saldo una persona fallecida (de nacionalidad colombiana) y otra herida en la zona del cuarto anillo y canal Isuto, en la urbe cruceña.



Por otro lado, en el municipio de Bermejo, en Tarija, ocurrió otro caso similar, donde un hombre falleció acribillado la noche del viernes en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay, reportó la Fiscalía.

El pasado fin de semana también ocurrieron tres crímenes en Santa Cruz, en San Matías, Puerto Quijarro y Warnes, en espacios públicos.

Reunión para asumir medidas

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se reunió ayer con representantes del Comité pro Santa Cruz, la Policía, la Fiscalía y autoridades subnacionales para asumir acciones ante los recientes crímenes que dejaron luto en el departamento de Santa Cruz.



La reunión tiene el objetivo de asumir acciones conjuntas para reforzar la seguridad y combatir los hechos delictivos.



“Se va a adoptar medidas duras y eficientes para recuperar la tranquilidad en la ciudadanía cruceña”, adelantó Oviedo antes de ingresar a la reunión.