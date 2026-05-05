Aprehenden a otro exejecutivo del BCB por el caso de bonos soberanos

El exgerente de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia (BCB), Rolando Jorge O. A., fue aprehendido este martes en la ciudad de La Paz en el marco de una investigación por presuntas transacciones irregulares de bonos soberanos en 2024.

El exfuncionario es investigado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y actualmente se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su imputación formal.

“Se ordena aprehender a Rolando Jorge Olmos Alcalá a objeto de que sea remitido ante el suscrito fiscal y posteriormente puesto a disposición del juez cautelar”, señala el mandamiento emitido por el fiscal Miguel Ángel Cardozo.

En el mismo proceso también está implicado el expresidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, quien cumple detención domiciliaria.

Otros tres exejecutivos de la entidad accedieron a similar medida en una audiencia realizada a fines de abril.

El caso es investigado por al menos siete operaciones de intercambio de bonos soberanos realizadas en distintas entidades bancarias durante la gestión 2024. El proceso fue abierto a denuncia de la actual administración del BCB.

El BCB, en 2023, compró bonos soberanos de Bolivia a un precio cercano al 99,9% de su valor, mientras que en el mercado de valores cotizaban entre el 52% y 54%, representando un sobreprecio del 40%.