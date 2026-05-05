Fiscalía investiga presunta violación de una niña en la cárcel de El Abra

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó hoy que el Ministerio Público inició una investigación por la presunta comisión de los delitos de violación y producción de material de abuso sexual, debido a una denuncia de una agresión que habría ocurrido al interior del recinto penitenciario de máxima seguridad de El Abra.

“Se ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes con la debida celeridad y rigurosidad, considerando la gravedad del hecho, a fin de identificar a los responsables y garantizar la protección integral de la víctima”, señaló Tejerina.

La fiscal asignada al caso, Nayra Luján, informó que la denuncia fue formalizada por la madre de la menor de edad, el 2 de mayo de la presente gestión. De acuerdo a los antecedentes, el hecho se habría registrado durante la gestión 2025, al interior del penal de El Abra, específicamente en un kiosco, donde la niña acudía junto a su madre los fines de semana, debido a que su progenitor se encontraba privado de libertad y ambos colaboraban en la atención de dicho espacio.

Según la denuncia, la madre recibió mensajes preguntándole si conocía lo que estaba ocurriendo, posteriormente le enviaron imágenes en las que logró reconocer a su hija.

Como presuntos autores se identificóa dos reclusos Hernán R. S. y Alan N. S. V., de 42 y 33 años, respectivamente, quienes habrían sido agredidos por otros internos, luego de que se encontrarán en su poder fotografías de la niña.