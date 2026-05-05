Ministro Oviedo pide posponer interpelación por caso maletas

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 05/05/2026 a las 8h23
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, solicitó la reprogramación de la interpelación sobre las “32 maletas” que ingresaron al país de forma irregular el 2025, debido a la emergencia institucional que atraviesa Santa Cruz por las acciones del crimen organizado. La acción de fiscalización estaba prevista para hoy  en la Asamblea Legislativa Plurinacional, según reporte de ANF.

A través de una nota N° 0645/2026 de ayer, Oviedo solicitó la “reprogramación de la interpelación planteada por los Senadores Tomasa Yarhui Jacome, José Sánchez y otros Asambleístas, con relación al denominado ‘caso 32 Maletas’”, dice la nota enviada por el Ministerio de la Presidencia al presidente nato de la ALP, Edmand Lara, de acuerdo a la documentación a la que accedió la ANF.

La interpelación estaba programada para este martes 5 de mayo a las 09:00 en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa la que se organizó después que el titular del Ministerio de Gobierno había desafiado públicamente a ser interpelado.

Por Santa Cruz

Sin embargo, mediante una carta Oviedo argumentó que en este momento el departamento de Santa Cruz está atravesando una “situación de emergencia institucional y operativa, generada por la sucesión de hechos de extrema gravedad vinculados al crimen organizado”, lo que exige la atención inmediata y directa del ministerio.

Aclaró que su solicitud no implica suspensión, evasión, ni desconocimiento del control político, sino la necesidad de atender una prioridad operativa de seguridad ciudadana en el departamento de Santa Cruz.

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