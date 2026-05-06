Policía lanza en Santa Cruz plan de lucha contra el crimen organizado

Seguridad
ABI
Publicado el 06/05/2026 a las 18h06
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El Comando Departamental de Policía de Santa Cruz lanzó oficialmente este miércoles el Plan de Operaciones “Halcón”, orientado a la lucha frontal contra el crimen organizado.

Para este trabajo se dispuso el despliegue estratégico de efectivos policiales pertenecientes a todas las unidades dependientes de la institución en el departamento cruceño, con el objetivo de ejecutar operativos integrales, preventivos y reactivos que permitan desarticular organizaciones criminales y reducir los índices delictivos en la región.

El lanzamiento contó con la presencia del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda; y el comandante departamental de la Policía, Jhenky David Gómez Córdova, entre otras autoridades.

 

Coordinación Policía-FFAA

Desde el Comando Departamental de Santa Cruz, también se destacó la participación y coordinación interinstitucional con el comandante de la Octava División del Ejército, Bismarck Calzadilla Gutiérrez, como representante de las Fuerzas Armadas.

El martes, Justiniano informó que el Gobierno desplegó más de 600 efectivos policiales en Santa Cruz para ejecutar operativos de control, con el objetivo de enfrentar el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana, en el marco de la Operación 200 y del plan “Halcón”.

En las primeras 48 horas de operativos, se controlaron más de 3.700 vehículos y motocicletas; se emitieron más de 200 infracciones; se aprehendió a cinco personas y se arrestó a otras dos. El trabajo continúa.

Las medidas responden a la reunión interinstitucional de emergencia sostenida en el Comité pro Santa Cruz con el Gobierno nacional, en la que se anunció el refuerzo de la lucha contra el crimen organizado en Santa Cruz, ante hechos de violencia vinculados al sicariato y la inseguridad.

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