Detienen a la madre de niña ultrajada en El Abra por encubrimiento

La Felcc procedió a aprehender a la madre de la niña presuntamente víctima de violación en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, debido a que ocultó los vejámenes a pesar del testimonio que le dio su hija, de acuerdo con las primeras investigaciones.

Aunque el caso comenzó esta semana con la aprehensión de dos internos, ahora, hay cinco reclusos que están siendo investigados en relación a este hecho, entre los cuales está el padrastro de la víctima.

Según la investigación, la madre de la niña tenía conocimiento del hecho, ya que la víctima le informó sobre las agresiones sexuales que sufrió en reiteradas ocasiones en enero de 2025 cuando acudía a visitar a su esposo, padrastro de la menor, quien guardaba reclusión en este penal por el delito de violación.

Sin embargo, pese a tener conocimiento de los hechos, la mujer no formalizó ninguna denuncia ni acudió a dependencias policiales para alertar de la situación.

Pero una agresión entre internos dentro de la cárcel de El Abra, sacó a la luz el tema, por lo que los investigadores procedieron, en primera instancia, a aislar a dos reclusos de ese penal con fines investigativos.

Pero en los últimos días se informó sobre la identificación de otros dos privados de libertad, mientras que la pasada jornada se pudo constatar que tanto el padrastro, que está preso, como la madre de la niña fueron aprehendidos y ahora son parte de las investigaciones.

Los cinco reclusos están aislados dentro del penal, mientras que la madre de la víctima fue llevada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba, para que responda por la denuncia en su contra.