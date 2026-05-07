Fiscalía y Policía intensifican la búsqueda de un joven secuestrado en Entre Ríos

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este jueves que el Ministerio Público inició una investigación por el delito de secuestro, tras la privación de libertad de Joed A. J., de 24 años en el municipio de Entre Ríos, y de forma coordina con la policía se ha dispuesto la búsqueda inmediata de la presunta víctima.

“Se han activado de manera inmediata todos los mecanismos investigativos y, de forma coordinada con la Policía Boliviana, se ha puesto en marcha la búsqueda de la víctima para dar con su paradero y establecer la identidad de los autores de este hecho, que reviste alta gravedad por el uso de violencia y armas de fuego”, señaló Tejerina.

El fiscal asignado al caso, Marcelino Salazar, explicó que el hecho se registró el 5 de mayo del presente año, cuando la víctima, identificada como Joed, se encontraba en su domicilio particular desayunando junto a su esposa. Según el relato de la mujer, es en ese momento que llegó al lugar un vehículo tipo Noah, sin placa de circulación, del cual descendieron cuatro personas de sexo masculino, quienes se encontraban encapuchadas, con vestimenta tipo camuflaje y portando armas de fuego de grueso calibre. Estas personas ingresaron al inmueble y sacaron a la víctima, para luego subirla por la fuerza al vehículo y darse a la fuga con rumbo desconocido.

La Policía y la Fiscalía están realizando operativos de búsqueda y reciben declaraciones con el objetivo de dar con la víctima y esclarecer los móviles del hecho.