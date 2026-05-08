Disponen cinco meses de detención preventiva para exgerente de BoA

La Justicia determinó este viernes la detención preventiva por cinco meses del exgerente general de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, en el penal de Santa Antonio de Cochabamba por el presunto daño económico por los vuelos a La Habana, Cuba.

El abogado del exgerente Javier García manifestó a la prensa paceña que en la audiencia que duró más de cinco horas se presentaron todos los descargos de su defendido y se demostró que los viajes fueron autorizados por el directorio de BoA pese a los informes que presentó Casso.

“Vamos a ser respetuosos de las resoluciones. Acabo de hablar con mi patrocinado, él está seguramente molesto, pero fortalecido”, sostuvo el abogado al señalar que se agotaron los medios probatorios y argumentos para demostrar que Casso no tiene responsabilidad.