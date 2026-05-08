Emboscada a Umopar deja al menos tres policías heridos y vehículos dañados tras operativo antidroga

Al menos tres efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) resultaron heridos luego de sufrir una emboscada y una serie de ataques después de haber ejecutado un operativo antidroga en el Sindicato Tacopaya, en el trópico de Cochabamba.

Según el informe oficial, el hecho de violencia se registró en el sector de Eterazama, mientras una caravana policial salía de la zona luego de haber hallado y destruido fábricas de droga.

De acuerdo con los datos del Gobierno, los efectivos fueron interceptados por individuos armados que salieron del monte, quienes atacaron con disparos de arma de fuego y objetos contundentes a los vehículos policiales.

En medio de la agresión, los uniformados que trataban de defenderse, fueron alcanzados por pedradas, lo que dejó a tres efectivos heridos.

Asimismo, durante la emboscada, estas personas llegaron a sustraer un fusil de asalto M16 que estaba en poder de la Policía.

Varios vehículos de la Policía quedaron con daños materiales de consideración debido a los objetos y disparos de parte de los atacantes.

Sobre el operativo

El operativo fue ejecutado previamente por Umopar en el marco del Plan de Operaciones "Camaleón", con el despliegue de diez patrullas y 50 efectivos en el Sindicato Tacopaya.

Durante la intervención se destruyeron fábricas de elaboración de cocaína y un laboratorio de cristalización, además del secuestro de sustancias controladas, precursores químicos y vehículos utilizados para el transporte de hoja de coca.

Tras estas acciones, el repliegue del contingente se vio nuevamente afectado por bloqueos y ataques en distintos puntos de la ruta, donde se utilizaron piedras, petardos, machetes y motocicletas para obstaculizar el paso de la patrulla, según el Gobierno.

La situación fue finalmente controlada con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), permitiendo el retorno del personal a base y la cuantificación del material incautado.