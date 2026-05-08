Rosita Solá, intérprete de salay, fue asesinada en Santa Cruz; aprehenden a su pareja

El pasado martes 3 de mayo, el cuerpo de una mujer fue encontrado calcinado y decapitado en el municipio de El Torno. El jueves 7, la mujer fue identificada como Rosa del Carmen Solá. El viernes 8, en la madrugada, capturaron a la pareja de la víctima, quien es sospechoso de su asesinato.

Rosita Solá de 42 años era el nombre artístico de la mujer que fue encontrada sin vida, con evidentes signos de violencia, dentro de una propiedad privada. La fallecida interpretaba canciones de salay y, en videoclips, se la puede ver portando la vestimenta y maquillaje característicos de la danza.

Durante dos días, la Policía presentó dificultades por el estado del cadáver. Sin embargo, gracias a las huellas dactilares pudieron dar con la identidad de la víctima.

La investigación reveló que la intérprete folclórica contaba con antecedentes previos como víctima de agresiones, lo que refuerza la hipótesis de un móvil pasional. Por el momento, se emiten citaciones para todo su círculo cercano, con el fin de esclarecer este violento hecho.

Una allegada de Rosa del Carmen señaló que, antes de su fallecimiento, la víctima le comentó que estaba embarazada y aseguró que sufría violencia desde hace mucho tiempo.

"Me siento muy triste. Lo que me corresponde es contactarme con la familia. Ella me comentó que estaba embarazada y supongo que fue con un motivo pasional, por las veces que ella vino bien golpeada a su oficina", comentó su amiga.

La hija de la víctima manifestó que hace días no sabía nada de su mamá y tampoco tenía conocimiento de un supuesto embarazo. Aseguró que su pareja era un hombre mucho más joven.

"Yo no sabía nada de mi mamá, no sabía que estaba embarazada. Conocía a su pareja, es un jovencito creo", lamentó.

La familia de Rosa del Carmen Solá pide justicia tras el crimen que conmociona al país. Su hija aseguró que desconocía detalles de la relación que su madre mantenía en Santa Cruz de la Sierra y ahora solicita ayuda económica para poder viajar y darle una santa sepultura.