Balacera tras un campeonato de fútbol deja un fallecido en Oruro

Un hombre de 31 años perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en la localidad de Qaqachaka, provincia Avaroa del departamento de Oruro, luego de un campeonato interprovincial de fútbol, según el reporte preliminar de la Policía.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió después de que el equipo al que pertenecía la víctima clasificara a la final del torneo, momento en el que jugadores y allegados se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas.

En ese contexto, se produjo el ataque armado por parte del equipo que habría perdido el partido dejan además a dos personas heridas: un hombre de 24 años y una mujer de 30, quienes fueron evacuados de emergencia a un hospital de la ciudad de Oruro.

Los presuntos autores del hecho efectuaron los disparos y posteriormente se dieron a la fuga, lo que activó un operativo policial en la zona para intentar dar con su paradero.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho.