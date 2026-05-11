Fiscalía pedirá 20 años de prisión para Morales

Seguridad
ERBOL
Publicado el 11/05/2026 a las 21h24
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El Ministerio Público pedirá una condena de 20 años de prisión para Evo Morales por el delito de trata de personas con agravante, en el marco del juicio oral que se instaló este lunes y en el que el exmandatario fue declarado nuevamente en rebeldía por no asistir a la audiencia, informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro.

“El Ministerio Público en su momento va a solicitar la pena de presidio de 20 años que es con la agravante por el tipo de delito”, afirmó Mogro en el noticiero Bolivia en Contacto de la red Erbol, y aseguró además que el Ministerio Público reunió más de 140 pruebas documentales y cerca de 50 testigos dentro de la investigación.

El Tribunal Primero de Sentencia emitió un nuevo mandamiento de aprehensión y arraigo contra Morales y la coacusada Idelsa Pozo, luego de que ambos no se presentaran al inicio del juicio oral ni justificaran legalmente su ausencia.

Mogro sostuvo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la presunta víctima presentó un memorial negando los hechos y afirmando que no existió delito. Según dijo, al tratarse de un hecho que ocurrió cuando la víctima era menor de edad, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar de oficio sin necesidad de una denuncia activa de la víctima.

Asimismo, indicó que la Policía es la encargada de ejecutar la orden de aprehensión y que se activó el arraigo ante Migración.

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