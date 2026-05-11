Juicio penal contra Evo se inicia hoy en Tarija, sin su presencia

Seguridad
EL PAÍS
Publicado el 11/05/2026 a las 8h13
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Este lunes comienza en Tarija el juicio oral contra Evo Morales por el caso de trata con agravante. Sus abogados anunciaron que el exmandatario no asistirá porque supuestamente no recibió la notificación en su domicilio.

Su equipo jurídico además cuestionó supuestas irregularidades en el desarrollo del proceso judicial que impulsa la Fiscalía tarijeña.

La Fiscalía General anunció que una comisión de fiscales estará en Tarija para sustentar la acusación.

“Estamos en la puerta de un juicio oral y ya será el tribunal de sentencia que determine el absolver o condenar a esta persona dentro del proceso penal”, señaló el fiscal general Roger Mariaca.

Según la denuncia, Morales sostuvo una relación con una menor de edad, con quien tuvo una hija mientras era presidente de Bolivia.

El abogado Nelson Cox dijo que hay observaciones al debido proceso y cuestionó la legalidad de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Cox consideró que no hay las garantías necesarias para la instalación del juicio y remarcó que la supuesta víctima habría negado en reiteradas ocasiones haber sido afectada por algún delito.

No obstante, anunció que la defensa de Morales por la vía legal se mantiene, pero que su defendido no se presentará al inicio del juicio. Morales fue convocado a declarar en dos oportunidades –en octubre de 2024 y enero de 2025–, pero no se presenaduciendo que no había garantías.

Tras su segunda ausencia, el juez Nelson Rocabado de la ciudad de Tarija, donde se desarrolla el proceso, lo declaró en rebeldía y dictó su arraigo, aprehensión y la anotación preventiva de sus bienes.

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