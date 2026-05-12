Revocan detención domiciliaria del expresidente del BCB y deberá ser trasladado a la cárcel de San Pedro

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 12/05/2026 a las 12h00
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La Fiscalía Departamental de La Paz informó que se revocó la detención domiciliaria del expresidente del Banco Central de Bolivia, Roger Edwin Rojas y de otros tres exgerentes de esta entidad, por lo que se ordenó su detención preventiva en el penal de San Pedro.

"La autoridad jurisdiccional habría dispuesto medidas sustitutivas, es decir, una detención domiciliaria. El pasado viernes, por recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el Banco Central de Bolivia, la sala penal ha dispuesto revocar la detención domiciliaria", indicó Carlos Torrez, fiscal departamental de La Paz.

El fiscal aclaró que las nuevas determinaciones son para Roger Edwin Rojas, expresidente del BCB; Pascual Oswaldo Quelali, exgerente de Operaciones; el exdirector Oscar Ferrufino, y Sergio Colque, exgerente de Política Económica.

Torrez manifestó que las cuatro exautoridades del Banco Central deberán cumplir una detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por el lapso de dos meses mientras las investigaciones continúan.

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