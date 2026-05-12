Santa Cruz: Hallan un feto en una bolsa plástica en la zona de Los Lotes

Vecinos de la calle Los Pinos, zona de Los Lotes al sureste de Santa Cruz, llamaron a la Policía para informar sobre el hallazgo de un feto abandonado que estaba dentro de una bolsa plástica en un basurero de una casa.

Uno de los vecinos que encontró al feto, indicó que el mal olor que desprendía la bolsa fue lo que alertó que había algo adentro y al momento de abrirla se dieron cuenta que se trataba de un cuerpito humano.

Hasta el lugar llegaron Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la violencia (Felcv), Fiscalía y Homicidios para iniciar las investigaciones correspondiente y esclarecer el caso.