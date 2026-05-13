Ministerio Público advierte acciones penales ante hechos de violencia y bloqueos en el país

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, manifestó su preocupación por el incremento de bloqueos, hechos de violencia y daños a vías de transporte registrados en distintas regiones del país, advirtiendo que estas acciones afectan la convivencia pacífica y vulneran derechos fundamentales de la población.

A través de un pronunciamiento público, la institución reiteró su compromiso de defender la legalidad, la institucionalidad democrática y la seguridad ciudadana, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Mariaca señaló que ejercerá “con firmeza” la acción penal pública e investigará toda conducta que atente contra la paz social, el orden constitucional y los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, enfatizó que garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz, transitar libremente y ejercer plenamente sus derechos será parte central de las acciones asumidas por la institución.

En paralelo, el Fiscal hizo un llamado al Gobierno nacional y a los sectores movilizados para agotar todas las vías de diálogo y alcanzar acuerdos que permitan reducir la conflictividad social.