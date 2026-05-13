Policía aprehende a una persona con casi Bs 5 millones e investiga presunto financiamiento a bloqueos

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que se aprehendió a una persona en posesión de casi Bs 5 millones, por lo que se investiga la procedencia de ese dinero.

"Está en proceso de investigación, tenemos que establecer el origen de ese dinero", aseveró Sokol e indicó que son varias hipótesis las que se manejan.

La noche del martes, la Policía Boliviana aprehendió a una persona en posesión de cerca de Bs 5 millones en inmediaciones de la zona Garita de Lima de la ciudad de La Paz. El sujeto alegó que el dinero era producto de la venta de oro; sin embargo, no pudo presentar documentación que avale su trabajo.

El jefe policial no descartó la posibilidad de que "alguna gente" esté financiando los bloqueos, a lo que calificó como "situaciones irregulares".

"Esto no se puede permitir, ya que estamos en un Estado de derecho, donde se tiene que respetar la autoridad y la Policía está para hacer cumplir aquello", sostuvo.