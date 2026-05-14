Policía se enfrenta a cooperativistas mineros que buscan ingresar a plaza Murillo

Seguridad
UNITEL y RED UNO
Publicado el 14/05/2026 a las 15h45
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La Policía se enfrenta a los cooperativistas mineros que llegaron a La Paz inicialmente para pedir atención a sus demandas y luego comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, según reporte de Unitel.

Los uniformados comenzaron a gasificar a los manifestantes cuando comenzaron a lanzar dinamitas para ingresar a la plaza Murillo con el argumento de dejar su pliego petitorio al Gobierno nacional.

En el enfrentamiento en pleno centro paceño varios mineros cooperativistas fueron detenidos por la detonar dinamita contra los policías.

El centro de la sede de Gobierno se convirtió este jueves en un escenario de caos y violencia. Lo que debía ser una jornada de diálogo en la Casa Grande del Pueblo derivó en fuertes enfrentamientos entre mineros cooperativistas y efectivos policiales, dejando como saldo preliminar dos personas detenidas, una de ellas en posesión de material explosivo de alta peligrosidad.

El momento de mayor alerta ocurrió durante los disturbios en las inmediaciones de la Plaza Murillo. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) interceptaron a un sujeto en actitud sospechosa.

Tras reducirlo, los uniformados procedieron a la requisa de su pertenencia principal: una mochila cargada con artefactos explosivos.

El detenido fue trasladado de urgencia a dependencias policiales para iniciar las investigaciones por tenencia ilícita de explosivos.

 

Crónica de una jornada violenta

La tensión comenzó a escalar cuando un grupo de mineros intentó romper el cerco policial para ingresar a la Plaza Murillo, mientras de forma paralela se convocaba a un mitin en la Plaza San Francisco. Los incidentes se caracterizaron por:

Uso de agentes químicos: La Policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que buscaban llegar a la plaza Murillo.

Detonaciones de dinamita: Los mineros respondieron al contingente policial lanzando explosivos y cachorros de dinamita, poniendo en riesgo a los transeúntes y negocios de la zona.

Múltiples aprehensiones: Minutos antes del hallazgo de la mochila, otro minero ya había sido aprehendido a tan solo una cuadra de la Plaza Murillo, en un esfuerzo de las fuerzas del orden por contener el avance de los movilizados.

Al cierre de este reporte (16:10), el centro paceño permanecía bajo un fuerte resguardo policial. Se espera un informe oficial del Ministerio de Gobierno sobre la situación jurídica de los detenidos y la cantidad exacta de material explosivo incautado en la mochila, un elemento que ha sido determinante para elevar la tipificación de los delitos cometidos durante la protesta.

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