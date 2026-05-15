Operativo por el asesinato de magistrado deja dos aprehendidos y el secuestro de una moto y un furgón

Seguridad
Unitel
Publicado el 15/05/2026 a las 12h11
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De manera sorpresiva, la noche de este jueves el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desarrolló un operativo en Warnes por el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, aprehendiendo a dos personas y secuestrando al menos dos vehículos, uno de ellos es una moto.

De acuerdo a fuentes policiales, cuando el magistrado fue asesinado, no solo estaba siendo seguido por la motocicleta de los sicarios, un furgón pequeño también monitoreaba, un poco más atrás, a los asesinos y a la autoridad judicial.

Fueron las cámaras de seguridad un aspecto claves para identificar que eran dos los vehículos involucrados, señala la investigación.

En el operativo de este jueves, el furgón blanco fue encontrado escondido debajo de un árbol en un inmueble en Warnes. Llamó la atención que este vehículo no contaba con la placa trasera ni la delantera cuando fue trasladado a dependencias policiales.

Por otra parte, se capturó a dos extranjeros, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana.

Se conoce que el DACI está tras los pasos de otro extranjero que presuntamente es el hombre que acabó con la vida del magistrado Claure y por los indicios encontrados este jueves, puede que haya salido del país.

 

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