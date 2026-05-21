Hecho de tránsito y asalto a puesto policial dejan 3 muertos en Santa Cruz

Seguridad
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Publicado el 21/05/2026 a las 22h47
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Un joven murió a consecuencia de una herida de bala durante el intento de asalto al comando policial, de Santa Fe de Yapacaní, municipio de San Carlos, provincia Ichilo, Santa Cruz, donde poco antes había ocurrido un fatal accidente de tránsito que involucra a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Esos sucesos fatales, ajenos a los bloqueos y protestas contra el Gobierno, ocurrieron la tarde de este jueves en Santa Fe. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano pidió investigar los hechos.

Cerca de las 19:30, recién se conoció que el conductor de la motocicleta, en la que iban tres personas, identificado como Mariano Hurtado, de 54 años edad, está con diagnóstico reservado en una clínica del municipio de Yapacaní. Mientras que las personas fallecidas son Rocío Aguilar, de 40 años y Eliza Peredo, de 9 años de edad.

 

Accidente y asalto

Según el informe preliminar, el vehículo policial habría atropellado a una familia que se encontraba en la zona. Tras conocer lo ocurrido, comunarios y pobladores reaccionaron con indignación e intentaron hacer justicia por mano propia.

En medio de la tensión, los vecinos incendiaron el motorizado involucrado en el hecho, y en el afán de exigir justicia por las víctimas fatales acudieron a una estación policial, donde los efectivos tuvieron que responder con el uso de armas de fuego.

Producto de los disturbios registrados en el ingreso a Umopar de Santa Fe, un joven resultó herido por arma de fuego.

Se trata de Rodrigo Lira, de 24 años, que sufrió una herida de bala en el tórax. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado desde un hospital de segundo nivel de Yapacaní hacia Montero para recibir atención especializada. Sin embargo, falleció durante el trayecto.

Mediante un comunicado oficial, el viceministro Ernesto Justiniano expresó su “profundo pesar” por el hecho registrado en Santa Fe y aseguró que se brindará apoyo a las familias afectadas mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades.

“Nadie está por encima de la ley”, remarcó la autoridad. El mensaje fue difundido en redes sociales.

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