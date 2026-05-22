Nuevo feminicidio en La Paz eleva la cantidad de víctimas a 14 y en todo el país suman 32

El Ministerio Público pidió la detención preventiva por seis meses en el centro penitenciario de Chonchocoro para la pareja de una médico, Judith D. L. L. (38 años), luego de confirmarse su muerte por asfixia. A nivel nacional ya suman 32 víctimas de feminicidio.

El fiscal asignado al caso, Frank Vásquez, informó que el hecho ocurrió en la zona de La Portada en el departamento de La Paz, lugar al que llegó el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el médico forense para hacer el levantamiento del cadáver y las evidencias.

“Se ha encontrado elementos de que la víctima ha sido muerta por asfixia mecánica, por ahorcamiento, posteriormente se ha llevado a la autopsia y se ha confirmado la causa de la muerte”, afirmó este viernes en contacto con Bolivia Tv.

Asimismo, explicó que, una vez cometido el hecho, el agresor, Mirardo E. Q. P. (34 años) intentó quitarse la vida lanzándose del primer piso. Sin embargo, ahora se encuentra en terapia intensiva, estable y en observación, aclaró.

El fiscal indicó que, al intentar tomar su declaración, el acusado se acogió al derecho del silencio.

El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2026, aproximadamente, a las 22.15, en un domicilio ubicado en la calle Andrés Choque, de la zona de La Portada, donde presuntamente se produjo el delito. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público por familiares de la víctima.

“Hay un menor de dos años en la orfandad, se encuentra al cuidado de la hermana de la víctima”, agregó.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año se registraron 32 feminicidios: 14 en La Paz, cinco en Santa Cruz, cuatro en Oruro, tres en Cochabamba, dos en Chuquisaca, dos en Potosí, uno en Tarija y uno en Beni; en Pando no existe ninguno.