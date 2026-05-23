Dinamitazos en la carretera La Paz - Oruro hacen retroceder al contingente policial y militar que abría el corredor humanitario

La caravana de banderas blancas no pudo avanzar en la localidad de Vilaque, en la carretera Oruro - La Paz, donde fueron recibidos con dinamita por los manifestantes.

Cerca de las 16:00 de este sábado, los policías y militares tuvieron que retroceder cuando se abría pasado en la localidad de Vilaque, en la carretera Oruro - La Paz, tras ser recibidos con dinamita por un grupo de manifestantes que mantenían su bloqueo.

El contingente policial que salió este sábado por la mañana desde El Alto se abrió paso en los diferentes puntos de bloqueo. En algunos casos los uniformados utilizaron gases por la resistencia que imponían los manifestantes.

Tras los vehículos policiales y maquinaria pesada que levantaba los escombros en la carretera, había una larga fila de flotas, camiones y vehículos pequeños que los seguían. Algunos de estos motorizados fueron apedreados por manifestantes que rechazaban la apertura del paso humanitario.

Cuando el contingente llegó hasta el peaje Vilaque - Copata, el contingente militar policial se planteó evaluar el avance pues había información que señalaba que más adelante iban a ser recibidos con dinamita.

Minutos después, comenzaron a escuchar las primeras explosiones, lo que confirmaba la sospecha de los uniformados. Desde ese momento, el contingente dio marcha atrás, aparentemente para buscar otras vías alternas para habilitar el corredor humanitario.