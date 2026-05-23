Emboscan la caravana del ministro Zamora en Copata y se desconoce su paradero

Fuentes del Ministerio de Obras Públicas informaron a El Deber que la caravana donde se encontraba el titular de esa cartera, Mauricio Zamora, fue emboscada en la localidad de Copata. Durante la confusión provocada por el ataque, el ministro se separó de la comitiva y se encuentra en paradero desconocido.

Zamora encabezó el operativo corredor humanitario 'Banderas Blancas' que partió desde la ciudad de La Paz a primeras horas de este sábado. Un contingente militar y policial de unos 2.000 efectivos salió desde la sede de Gobierno rumbo a Oruro con la intención de despejar la carretera y permitir la llegada y salida de vehículos con alimentos y otros insumos. A mitad de la mañana, diversos grupos de bloqueadores atacaron la caravana en puntos como La Ventilla o Achica Arriba.

De acuerdo a la información extraoficial, en la comunidad de Copata el ataque contra la caravana fue más violento que en los puntos anteriores. El informe que llega desde el lugar señala que los bloqueadores lanzaron dinamita contra la caravana, lo que obligó a los militares y policías a retroceder.

Un audio captado por la Policía Boliviana revela las órdenes e instrucciones que un dirigente comparte con los bloqueadores. En el mismo se escucha al dirigente decir que "tenemos que bajar a ese c&judo" en referencia a la autoridad. Además, hace un llamado a las comunidades de Patacamaya para que refuercen los puntos de bloqueos y el ataque a la caravana.

En otra parte del audio, el dirigente remarca que los efectivos militares y policiales que están en el operativo solo tienen balines de goma, una forma de alentar a los bloqueadores para atacar la misma.