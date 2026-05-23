Policía denuncia que rehén de Senkata “ha sido torturado hasta que no podía caminar”

El sargento de policía que fue tomado como rehén en Senkata, sufre hematomas y heridas producto de las agresiones sufridas. es como quedó, por bloqueadores en la zona de Senkata, en La Paz, a quien no solo retuvieron sino también agredieron físicamente y obligaron a emitir un mensaje mientras era grabado con un celular, según El Deber.

El oficial de grado sargento fue rescatado luego de que los bloqueadores lo golpearan y obligaran a mantener de rodillas mientras lo señalaban de ser efectivo de Inteligencia.

El comandante regional de el Alto, coronel Fernando Rojas, indicó que el policía se encuentra internado y recibe asistencia médica. Además, anunció que se iniciará una investigación penal en contra de los bloqueadores.

"Ha sido obligado a permanecer de rodillas y decir algunas palabras (...) Y después de haber sido torturado ha sido dejado porque ya no podía caminar, no podía ni siquiera arrastrarse", informó el jefe policial.

Rojas aseguró que se activaron los mecanismos de rescate, para poner a buen resguardo al oficial tomado como rehén, se dio con su ubicación y rescate. "Felizmente lo hemos evacuado con vida y ya está en este centro médico", sostuvo.

Detalló que el uniformado no realizaba operativos ni trabajo de inteligencia o mantenimiento y restablecimiento del orden público, sino que tiene otras funciones. Pertenece al Batallón de Seguridad Física La Paz. "Él tiene otro tipo de función, pero ha sido retenido por algunas personas que aprovechando el estado de convulsión y de agresividad (por bloqueadores)", dijo y denunció que estas personas que tomaron de rehén al efectivo, también se encontraban en estado de ebriedad.

"Ha sido retenido, mellado, vejado y ha sido torturado", reiteró indignado el jefe policial y anunció que se abrirá un proceso por el delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa.