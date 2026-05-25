Chile expulsa a 23 bolivianos con problemas migratorios y antecedentes penales

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 25/05/2026 a las 11h55
ESCUCHA LA NOTICIA

Un grupo de bolivianos arribó el pasado domingo 24 de mayo a Santa Cruz tras ser expulsado de Chile porque presentaba problemas migratorios y antecedentes penales, según un reporte de Unitel.

Se trata de una medida del presidente chileno José Antonio Kast contra la migración irregular. Se trata del tercer vuelo de expulsión en menos de 40 días.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones en Chile, Frank Sauerbaum, indicó que su país expulsó a 80 migrantes hacia Bolivia y Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que, el domingo 24 de mayo de 2026, “arribaron al país 23 ciudadanos bolivianos expulsados de la República de Chile, en el marco de procedimientos migratorios ejecutados por las autoridades de dicho Estado”.

Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile escoltaron a los bolivianos hasta el aeropuerto de Santa Cruz.

La Cancillería boliviana informó que, a la llegada de estas personas, las instituciones competentes del Estado boliviano activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional, “brindando todas las garantías necesarias conforme a la normativa vigente y en resguardo de sus derechos fundamentales”.

El grupo fue sometido a una revisión médica y los controles migratorios y de seguridad establecidos por ley, “con el objetivo de precautelar su integridad y condiciones de salud”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso con la protección y asistencia de los ciudadanos bolivianos, velando en todo momento por un trato digno, humanitario y respetuoso”, señaló la Cancillería de Bolivia.

De acuerdo a cifras oficiales del Gobierno de Chile, en lo que va del año 3.229 personas han salido de su territorio a través del plan migratorio, de las cuales 2.446 han sido expulsiones voluntarias, reportó Bio Bio.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
En China instruyen indagar las causas de explosión tras muerte de 82 personas
2
Gobierno descarta cualquier intención de privatizar las empresas mineras estatales del país
3
6 Rituales de autocuidado para mamá
4
La COB pide anular aprehensión de Argollo para asistir a mesa de diálogo
5
Reportan nuevo feminicidio en Santa Cruz; los casos se elevan a 33 en el país

Lo más compartido

1
La Ley de Alivio Tributario buscará recuperar entre 20 y 35 % de la deuda
2
“60 años sembrando vida”: Fe y Alegría festeja su aniversario con una jornada de forestación
3
Chile expulsa a 23 bolivianos con problemas migratorios y antecedentes penales
4
Violencia de bloqueadores impide habilitar el corredor humanitario
5
Trece marcas se encargan de vestir a las 48 selecciones del Mundial 2026

Más en Seguridad

25/05/2026
Reportan nuevo feminicidio en Santa Cruz; los casos se elevan a 33 en el país
Una joven de 21 años fue asesinada en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras recibir múltiples heridas provocadas con un arma blanca. Su...
Ver más
25/05/2026
El rostro más vulnerable de la trata en Bolivia: 3 de 4 víctimas son mujeres
La cifra parece fría hasta que se la mira de cerca: 583 denuncias por trata de personas, delitos conexos y tráfico humano en nueve meses.
Ver más
El sargento de policía que fue tomado como rehén en Senkata, sufre hematomas y heridas producto de las agresiones sufridas. es como quedó, por bloqueadores en la zona de Senkata, en La Paz, a quien...
Ver más
23/05/2026
Policía denuncia que rehén de Senkata “ha sido torturado hasta que no podía caminar”
La caravana de banderas blancas no pudo avanzar en la localidad de Vilaque, en la carretera Oruro - La Paz, donde fueron recibidos con dinamita por los manifestantes.
Ver más
23/05/2026
Dinamitazos en la carretera La Paz - Oruro hacen retroceder al contingente policial y militar que abría el corredor humanitario
Fuentes del Ministerio de Obras Públicas informaron a El Deber que la caravana donde se encontraba el titular de esa cartera, Mauricio Zamora, fue emboscada en la localidad de Copata. Durante la...
Ver más
23/05/2026
Emboscan la caravana del ministro Zamora en Copata y se desconoce su paradero
“La Policía ha realizado rastrillaje en diferentes trancas, ha hecho su operativo y no ha podido dar con el paradero del señor Evo Morales", afirma Roger Mariaca.
Ver más
22/05/2026
Fiscal General informa que la Policía no encuentra a Morales
En Portada
25/05/2026 País
Marchas de la COB, campesinos y otros sectores colapsan La Paz y cierran la puerta al diálogo
Marchas de la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos, además de  juntas de vecinos de El Alto y de Palca, colapsaron la ciudad de La Paz exigiendo...
vista
25/05/2026 País
Ante conflictos, Paz determina reducción del 50% de su salario y el de los ministros
El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes durante el acto por los 217 años de la gesta libertaria de Chuquisaca la reducción del 50% de su salario y el de...
vista
25/05/2026 País
"Jamás me esconderé": Nilton Condori reaparece y se ofrece como mediador para el diálogo
El senador suplente Nilton Condori reapareció en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de permanecer en la clandestinidad por una presunta orden...
vista
25/05/2026 País
Marcha de sectores campesinos se dirige a plaza Murillo para exigir la renuncia de Paz
Al cumplirse 25 días de las movilizaciones en el país, los sectores campesinos realizan una marcha hacia el centro de la ciudad de La Paz para exigir la...
vista
25/05/2026 País
Denuncian abusos sindicales en La Paz: Multas por no bloquear y castigos a dirigentes
Denuncian dictadura sindical en algunas comunidades de La Paz. Los vecinos se ven obligados a salir a bloquear bajo amenazas y a pernoctar en las carreteras...
vista
25/05/2026 Mundo
Papa León XIV pide luchar contra el dominio de la IA
El papa León XIV pidió luchar contra el dominio de la inteligencia artificial (IA) en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también...
vista
Actualidad
Una caravana de motos y vehículos de cuatro ruedas, con numerosas personas llegó hasta el ingreso de la 9ª División...
Ver más
25/05/2026 País
Evistas envían “señal al Gobierno” con inspección a cuartel militar en el Chapare
Marchas de la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos, además de  juntas de vecinos de El Alto y de Palca,...
Ver más
25/05/2026 País
Marchas de la COB, campesinos y otros sectores colapsan La Paz y cierran la puerta al diálogo
El senador suplente Nilton Condori reapareció en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de permanecer en la...
Ver más
25/05/2026 País
"Jamás me esconderé": Nilton Condori reaparece y se ofrece como mediador para el diálogo
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautó de varias joyas, relojes,...
Ver más
25/05/2026 País
Policía incautó relojes, collares, pulseras y otras joyas de la caja fuerte de Zapatero en el registro de su despacho
Deportes
Como consecuencia de los conflictos sociales y a falta de un comunicado oficial de la dirección de Competiciones de la...
Ver más
25/05/2026 Fútbol
El fútbol profesional boliviano también sufre las consecuencias de los bloqueos
El Mundial no solo es fútbol, es también diseño, color y moda. En ese orden de cosas, las camisetas de las selecciones...
Ver más
25/05/2026 Fútbol
Trece marcas se encargan de vestir a las 48 selecciones del Mundial 2026
La regularidad es fundamental para el Tigre, de acuerdo con el nuevo director técnico del equipo, el ecuatoriano Sixto...
Ver más
24/05/2026 Fútbol
Vizuete: The Strongest busca adquirir regularidad en su juego
Consolidar al país como sede de un evento internacional, permitir que los mejores jugadores formen parte de la...
Ver más
24/05/2026 Multideportivo
Cochabamba será anfitriona del torneo Mundial Juvenil de Ráquetbol
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
La agenda cultural cochabambina de la semana 22 del año se enfoca en los festejos a las madres. Los Kory Huayras,...
Ver más
25/05/2026 Cultura
Semana 22: La agenda se centra en el homenaje a las madres
Una feria de emprendedores, clubes de inglés, charlas sobre oportunidades académicas y visas, son algunas de las...
Ver más
24/05/2026 Espectáculos
Estados Unidos aterriza en Cochabamba con oportunidades y un ganador del Grammy
Cuatro obras de tres maestros alemanes del romanticismo componen el segundo programa del año de la Orquesta Filarmónica...
Ver más
24/05/2026 Espectáculos
La Filarmónica promete “Tempestad e ímpetu”
La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300...
Ver más
22/05/2026 Cultura
La Casa Scarlet se une a la “Noche de Museos”