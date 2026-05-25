Chile expulsa a 23 bolivianos con problemas migratorios y antecedentes penales

Un grupo de bolivianos arribó el pasado domingo 24 de mayo a Santa Cruz tras ser expulsado de Chile porque presentaba problemas migratorios y antecedentes penales, según un reporte de Unitel.

Se trata de una medida del presidente chileno José Antonio Kast contra la migración irregular. Se trata del tercer vuelo de expulsión en menos de 40 días.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones en Chile, Frank Sauerbaum, indicó que su país expulsó a 80 migrantes hacia Bolivia y Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que, el domingo 24 de mayo de 2026, “arribaron al país 23 ciudadanos bolivianos expulsados de la República de Chile, en el marco de procedimientos migratorios ejecutados por las autoridades de dicho Estado”.

Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile escoltaron a los bolivianos hasta el aeropuerto de Santa Cruz.

La Cancillería boliviana informó que, a la llegada de estas personas, las instituciones competentes del Estado boliviano activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional, “brindando todas las garantías necesarias conforme a la normativa vigente y en resguardo de sus derechos fundamentales”.

El grupo fue sometido a una revisión médica y los controles migratorios y de seguridad establecidos por ley, “con el objetivo de precautelar su integridad y condiciones de salud”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso con la protección y asistencia de los ciudadanos bolivianos, velando en todo momento por un trato digno, humanitario y respetuoso”, señaló la Cancillería de Bolivia.

De acuerdo a cifras oficiales del Gobierno de Chile, en lo que va del año 3.229 personas han salido de su territorio a través del plan migratorio, de las cuales 2.446 han sido expulsiones voluntarias, reportó Bio Bio.