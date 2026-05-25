Reportan nuevo feminicidio en Santa Cruz; los casos se elevan a 33 en el país

Una joven de 21 años fue asesinada en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras recibir múltiples heridas provocadas con un arma blanca. Su pareja fue aprehendida como principal sospechoso del hecho. Con este caso, la cifra de feminicidios en Bolivia se eleva a 33 en lo que va del año.

La víctima fue identificada como Itxiar O.R. y, según los informes preliminares, su deceso ocurrió la madrugada del 23 de mayo en el barrio Jardín, en la zona norte de la capital cruceña, informó la fiscal Rose María Barrientos.

El ahora aprehendido denunció un supuesto asalto; sin embargo, posteriormente habría confesado que, tras una discusión con su pareja, le ocasionó lesiones con un arma blanca que derivaron en su muerte.

“El Ministerio Público inició de manera inmediata los actos investigativos correspondientes, como el registro del lugar del hecho, la toma de declaraciones testificales y la recolección de elementos de convicción que permitan esclarecer este lamentable caso y llegar a la verdad material de los hechos”, señaló el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

De acuerdo con el informe forense de autopsia, la causa de muerte fue shock hipovolémico por hemorragia externa, laceración de pulmón y corazón, además de traumatismo torácico penetrante provocado por arma blanca.

Este nuevo caso eleva a 33 la cantidad de feminicidios en el país. La mayor incidencia se reporta en el departamento de La Paz al contabilizarse 14 casos, seguido de Santa Cruz con 6, Oruro 4, Cochabamba 3, Potosí 2, Chuquisaca 2, Beni 1 y Tarija 1.