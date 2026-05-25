El rostro más vulnerable de la trata en Bolivia: 3 de 4 víctimas son mujeres

La cifra parece fría hasta que se la mira de cerca: 583 denuncias por trata de personas, delitos conexos y tráfico humano en nueve meses. Detrás de cada expediente hay historias de adolescentes desaparecidas, jóvenes captadas con falsas promesas de trabajo y familias que buscan respuestas en oficinas policiales saturadas. En Bolivia, la mayoría de esas víctimas tiene un mismo rostro: el de una mujer.

Datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), basados en reportes de la Policía Boliviana, revelan que entre enero y septiembre de 2025 las mujeres representaron el 74,51% de las víctimas registradas en casos vinculados a trata y tráfico de personas. Los hombres alcanzaron el 25,27%.

El informe confirma además que la trata de personas sigue siendo el delito predominante dentro de este universo criminal. De las 583 denuncias registradas en el país, 373 corresponden específicamente a trata, equivalente al 63,98% del total, por encima de otros delitos conexos como proxenetismo, pornografía o violencia sexual comercial.

Grupos vulnerables

La dimensión del problema se concentra especialmente en jóvenes y menores de edad. El reporte oficial identifica a adolescentes menores de 18 años y personas entre 18 y 29 años como los grupos más vulnerables frente a redes de explotación que operan aprovechando contextos de precariedad económica, migración y desprotección social.

La Paz encabeza las estadísticas nacionales con 223 denuncias registradas hasta septiembre de 2025. Le siguen Santa Cruz, con 198 casos, y Cochabamba, con 99. Las tres regiones concentran la mayor actividad económica y densidad poblacional del país, factores que, según especialistas y autoridades, también facilitan la operación de redes dedicadas a la captación y traslado de víctimas.

Aunque las cifras muestran una reducción respecto a la gestión anterior, las autoridades advierten que el descenso no significa que el fenómeno esté controlado. El OBSCD reportó una disminución del 31,27% en las denuncias del tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, organizaciones e instituciones vinculadas a la protección de derechos humanos sostienen que muchos casos continúan sin denunciarse por miedo, amenazas o falta de acceso a mecanismos de protección.

El tráfico de personas —un delito distinto a la trata, aunque frecuentemente conectado con redes criminales transnacionales— también permanece presente en el país. Entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 23 denuncias relacionadas con este ilícito.

En medio de este escenario, instituciones nacionales e internacionales impulsan nuevas acciones de capacitación.

Más datos

El 28 de mayo será lanzado el diplomado virtual “Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas”, promovido por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) de España, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

La iniciativa estará dirigida a servidores públicos y profesionales de áreas jurídicas, policiales, educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la atención integral a víctimas y mejorar los mecanismos de prevención.

Porque detrás de las estadísticas no solo hay números. Hay trayectorias truncadas por el engaño, la violencia y la explotación. Y hay una realidad persistente: en Bolivia, la trata de personas sigue teniendo rostro de mujer joven.

El gran desafío es avanzar en la prevención de este delito considerado de lesa humanidad por el daño que se ocasiona en el desarrollo de las personas que caen en las redes de los tratantes.