Aprehenden en Beni a 3 policías que enviaron encomienda con Bs 350.00

Tres efectivos de la Policía Boliviana y un piloto fueron aprehendidos en el marco de una investigación por el envío de una encomienda aérea con 350 mil bolivianos en efectivo en el departamento del Beni.

La información fue proporcionada por este martes por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien indicó que la encomienda fue enviada desde Santa Ana del Yacuma hacia Trinidad.

La autoridad explicó que el dinero habría sido enviado por un policía con destino a otro efectivo policial en Trinidad, situación que llamó la atención de las autoridades debido al monto que contenía la encomienda aérea.

Según el reporte, entre los involucrados están un capitán de Umopar Santa Ana, una subteniente del BOL-110 y un sargento del Servicio Aéreo Policial, que habría enviado el paquete.

Como parte de las investigaciones, se realizará un microaspirado a la avioneta involucrada para detectar posibles rastros de sustancias controladas u otros elementos de interés criminalístico.

El viceministro evitó adelantar conclusiones y señaló que se aguardarán los resultados de las pesquisas del Ministerio Público.

Asimismo, informó que el sargento presuntamente vinculado al envío del dinero ya fue trasladado a Trinidad para continuar con las investigaciones correspondientes.